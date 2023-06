Final Fantasy 16: un cosplay di Jill Warrick, la principessa dei Territori Settentrionali

È tutto pronto all'uscita di Final Fantasy 16, uno dei titoli più attesi dell'anno che sfrutterà al meglio l'hardware next-gen per coinvolgere i giocatori in un'esperienza unica e diversa dalle precedenti. In vista del debutto imminente, la cosplayer Hai Yun Ané è già pronta a immergersi nel nuovo episodio dell'iconica saga di JRPG Square Enix.

Secondo le ultime dichiarazioni del team di produzione, in Final Fantasy 16 gli spostamenti saranno piuttosto limitati. A differenza del precedente capitolo, in cui i giocatori potevano muoversi liberamente a bordo della Regalia, questa volta Naoki Yoshida e il resto dello staff hanno deciso di non espandere i sistemi per le traversate e di non inserire viaggi rapidi. Dunque, ci si potrà muovere per Valisthea solamente a piedi o sui Chocobo.

Tra i protagonisti dell'avventura i giocatori faranno la conoscenza di Jill Warrick, originaria dei decaduti Territori Settentrionali. Portata via dalla sua terra natale quando era ancora piccola, Jill è cresciuta al fianco dei fratelli Clive e Joshua Rosfield, i figli dell'arciduca di Rosaria. Benché sia cresciuta in un regno di non sua appartenenza, Jill ha dunque incontrato l'amore della famiglia reale del Gran Ducato. In questo cosplay di Jill da Final Fantasy 16 incontriamo in anteprima la dominante di Shiva, una giovane donna di 25 anni dai capelli color argento parzialmente raccolti in una lunga coda.