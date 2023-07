Final Fantasy 16: un cosplay di Shiva, l'Eikon avvolta nel gelo da Larissa Rochefort

L'uscita di Final Fantasy 16 ha scosso la community, nel bene o nel male. Tra chi inneggia il titolo rendendo grazia e onore all'ultima fatica di Square Enix e chi al contrario lo critica aspramente, una tra le più famose artiste in circolazione veste i panni dell'Eikon del gelo. Ecco un cosplay di Shiva da Final Fantasy 16.

La presunta troppa facilità di Final Fantasy 16 sta provocando non poche polemiche sul web. La sedicesima fantasia finale è fortemente incentrata sulla componente narrativa e la lancetta della difficoltà è indiscutibilmente tarata verso il basso, ma così come lo è sempre stata per tutte le campagne del franchise. A ogni modo, dopo l'incredibile boom iniziale le vendite di Final Fantasy 16 in Giappone sono precipitate, forse a causa proprio di tali critiche e dalla profonda differenza con i capitoli più tradizionali del passato.

Tralasciando il polverone che si è venuto a sollevare, la cosplayer Larissa Rochefort, una delle più popolari della community, ha condiviso una sua impressionante interpretazione di Shiva, l'Eikon del gelo.

Spirito d'evocazione ricorrente nella saga di JRPG marchiati Square Enix, Shiva è la regina dei ghiacci, invocazione della Dominante Jill Warrick. Nell'interpretazione della celebre artista la vediamo in tutta la magnificenza, avvolta dal gelo e pronta a scatenare la sua furia elementale sui nemici dell'amica d'infanzia del protagonista Clive Rosefield.