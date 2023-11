Final Fantasy 16 fa crescere i ricavi di Square Enix, ma i profitti vanno male

Dai risultati finanziari di Square Enix relativo alla prima metà dell'attuale anno fiscale emergono importanti luci ed ombre. I profitti della compagnia nipponica hanno infatti avuto un grosso calo, ma al tempo stesso sono cresciuti i ricavi grazie in particolare a Final Fantasy XVI.

Nello specifico, rispetto al primo semestre del precedente anno fiscale i ricavi sono aumentati del 5% per un totale di 1.14 miliardi di dollari. Per Square Enix il motivo di tale successo è dovuto ai titoli pubblicati nel corso dell'ultimo semestre, guidati dal sedicesimo episodio principale di Final Fantasy attualmente disponibile solo su PlayStation 5: l'annunciata versione PC di Final Fantasy 16 è attivamente in sviluppo ed arriverà nel prossimo futuro assieme a due espansioni a pagamento.

Ma per quanto riguarda i profitti l'azienda nipponica non va oltre i 115.2 milioni di dollari, calati del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno fiscale. Per Square Enix ciò è dovuto non solo all'aumento dell'ammortamento di marketing e costi di sviluppo, ma anche alla flessione del suo settore MMO, con Final Fantasy XIV che non ha registrato risultati particolarmente brillanti anche a causa della sostanziale mancanza di novità concrete nell'ultimo periodo. In questo caso si attende dunque l'uscita di Final Fantasy 14 Dawntrail, la prossima importante espansione del celebre MMORPG prevista per l'estate 2024 che dovrebbe dare una nuova, grossa spinta alla popolarità del gioco.

Sempre a proposito di Final Fantasy, la serie complessiva ha raggiunto le 185 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 5 milioni in più rispetto agli ultimi dati risalenti a luglio 2023. La serie di Dragon Quest è invece a quota 88 milioni.