Final Fantasy 16 in crescita grazie al Black Friday, i giocatori aumentano su PS5

Sembra che le offerte del Black Friday abbiano fatto bene a Final Fantasy XVI, gioco uscito lo scorso mese di giugno e che non riceve aggiornamenti da settembre. In queste settimane il gioco Square Enix ha visto una crescita dei giocatori attivi come riporta TrueTrophies.

Nello specifico tracciando 3.2 milioni di account PlayStation Network è stata notata una crescita dei giocatori di Final Fantasy 16 pari a 36.03% nel periodo che va dal 12 novembre al 26 novembre, dunque in pieno Black Friday e con offerte e sconti attivi presso vari rivenditori.

Final Fantasy 16 è stato scontato anche del 40% in alcuni casi e ad esempio alcuni rivenditori inglesi hanno proposto il gioco a 29.99 sterline o 34.99 sterline, prezzo che evidentemente ha convinto molti giocatori a dare una possibilità al nuovo episodio della saga.

Final Fantasy 16 non sembra aver venduto troppo bene e dopo aver piazzato oltre 3 milioni di copie al lancio, le vendite si sono arenate, non raggiungendo in seguito i livelli prefissati da Square Enix, sebbene al debutto il gioco abbia raggiunto "il primo livello delle aspettative di vendita."

Gli incassi di Square Enix sono comunque cresciuti nel trimestre di lancio di Final Fantasy XVI mentre i profitti purtroppo non hanno raggiunto i livelli che l'azienda giapponese sperava di ottenere grazie al debutto di un titolo molto atteso.