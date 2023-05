Final Fantasy 16, presto la data della Demo; Yoshida pensa ad un crossover con FF14

Ansiosi di provare Final Fantasy 16, vero? Vi capiamo perfettamente, visto che al PlayStation State of Play di aprile e durante la nostra prova con mano si è mostrato incredibilmente in forma. Per fortuna sembra che non dovrete attendere ancora molto prima di poter esplorare Valisthea, dal momento che Yoshida ha promesso novità a breve per la demo.

Com'è noto da tempo, il lancio di Final Fantasy 16, fissato per il 22 giugno in esclusiva su PlayStation 5, sarà preceduto da una demo giocabile gratuita. Nell'ambito di una recente trasmissione dedicata all'MMORPG Final Fantasy XIV, il produttore Naoki Yoshida si è ritagliato un piccolo spazio per anticipare ai videogiocatori che a breve rivelerà la data di lancio e i primi dettagli sull'attesa demo di Final Fantasy 16.

Il produttore non ha offerto tempistiche precise, ma visto e considerato che al debutto del gioco completo non manca poi molto, ci aspettiamo buone nuove nel giro di una settimana o due al massimo. Yoshida ha assicurato che al momento dell'annuncio descriverà nel dettaglio i contenuti della demo e anche ciò che si aspetta dai videogiocatori, i quali avranno finalmente l'opportunità di confrontarsi con i sistemi e le meccaniche di gioco, che si discostano con vigore da quelli offerti dai capitoli numerati della serie. Ha anche espresso, tra il serio e il faceto, l'intenzione di proporre a Square Enix un crossover tra le sedicesima fantasia finale e Final Fantasy XIV, una prospettiva che reputiamo interessante e tutt'altro che remota.

In attesa di scoprire la data di pubblicazione della versione dimostrativa, potete prepararvi informandovi sul funzionamento del sistema di combattimento di Final Fantasy 16 e leggendo il resoconto della nostra ultima prova di FF XVI.