Ma quindi Final Fantasy 16 è davvero esclusiva PS5?

Con l'uscita delle prime anteprima di Final Fantasy 16 e successive interviste da parte degli outlet internazionali, sono emersi nuovi dettagli sull'esclusiva PlayStation 5 di FF16, che ci permettono di fare chiarezza su alcuni aspetti legati all'uscita del gioco su altre piattaforme.

Intervistato da 4Gamer, Naoki Yoshida ha parlato di una esclusiva console PS5 di sei mesi per Final Fantasy 16, come emerso anche dal trailer dei The Game Awards, dove si evinceva l'esclusiva fino al 31 dicembre 2023, ovvero sei mesi considerando che il gioco esce il 22 giugno 2023. Questo però non vuol dire automaticamente che dal 2024 il gioco uscirà su altre piattaforme.

Final Fantasy 16 è stato sviluppato in collaborazione con PlayStation Studios, i team di Sony hanno aiutato Square Enix ad ottimizzare alcuni aspetti del progetto e proprio da questo deriva l'accordo di esclusività siglato tra le due parti. Al momento non c'è nessun altra versione del gioco annunciata e lo stesso Yoshida a gennaio aveva invitato a comprare una PS5 per giocare a Final Fantasy 16, consigliando di non trattenere il respiro in attesa di un lancio su PC.

La comunicazione a riguardo in realtà non è stata chiarissima e come spesso accade in questi casi, non è chiaro cosa accadrà in futuro, l'unica certezza è che Final Fantasy 16 esce il 22 giugno 2023 solo su PlayStation 5.