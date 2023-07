Final Fantasy 16 è davvero troppo facile? Smontiamo la polemica

Nonostante siano già trascorse alcune settimane dall’uscita di Final Fantasy XVI, che tanto il pubblico quanto la critica hanno accolto calorosamente (a questo proposito vi segnaliamo che al momento il gioco detiene un Metascore di 87 su 100), la chiassosa polemica basata sulla sua scarsa difficoltà non accenna minimamente a sgonfiarsi.

Come sottolineato anche nella nostra recensione di Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida e i ragazzi di Creative Business Unit III hanno dato forma a un’esperienza fortemente focalizzata sulla componente narrativa e sul world-building, che per l’occasione sono stati affiancati da un impianto ludico immediato e dinamico che potesse risultare accessibile a qualunque tipologia di giocatore. Avendo effettuato una poderosa virata in favore dell’azione in tempo reale, il team di Square Enix voleva infatti accertarsi che i non frequentatori abitudinari del genere action potessero fruire appieno del combat system e apprezzarne il ritmo.

Proprio per questa ragione, lo staff di Creative Business Unit III ha dotato Final Fantasy XVI di due diverse modalità, rispettivamente chiamate Azione e Storia, le cui differenze sono però minime. Fondamentalmente, scegliendo la seconda i nemici tendono ad attaccare con minor irruenza e soprattutto l’utente inizia l’avventura con indosso due dei cinque accessori speciali che Square Enix ha implementato per semplificare parecchio la vita a coloro che non hanno molta praticità con gli action. Chiamati rispettivamente "Anello delle rapide schivate" e "Anello dei rapidi colpi", due dei cosiddetti Timely Accessory in particolare agevolano enormemente la vita del giocatore, che dopo averli aggiunti all’equipaggiamento può evitare in automatico gli assalti in entrata schivabili e soprattutto dar vita a combinazioni di colpi e tecniche micidiali premendo ripetutamente un singolo tasto del controller.

Se è vero che questa soluzione ha permesso a Final Fantasy XVI di incontrare le simpatie di molti utenti, che mettendo da parte l’orgoglio hanno scelto di equipaggiare uno o più dei cinque accessori speciali, per il rovescio della medaglia va segnalato parecchi giocatori – quantomeno nelle prime ore della campagna o durante la demo pubblicata su PlayStation Store a metà giugno – se ne sono serviti inconsciamente, convincendosi quindi che le combo o le schivate automatiche fossero in realtà delle precise caratteristiche del prodotto. Mentre diverse testimonianze da noi raccolte nelle ultime settimane rivelano che in molti casi è bastato rimuovere i suddetti per godere improvvisamente di un livello di sfida soddisfacente, una parte della community continua tuttora ad asserire che Final Fantasy XVI sia afflitto da una difficoltà inesistente e che per vincere le battaglie – sia in modalità Storia che Azione – sia sufficiente continuare a premere il solo tasto quadrato. I più arroganti e burloni lo definiscono addirittura come un titolo completabile “con una sola mano”.

Ma quanto c’è di vero nelle dichiarazioni che, giorno per giorno, continuano ad alimentare la polemica che tiene ormai banco da quasi un mese? Non molto, in realtà. Benché la difficoltà di Final Fantasy XVI sia effettivamente tarata verso il basso, il titolo non fatica a proporre scontri e situazioni in cui questa impenna improvvisamente, costringendo l’utente ad escogitare strategie complesse o comunque a prestare la massima attenzione agli attacchi del nemico. I bersagli delle battute di caccia sono del resto molto più letali dei mostri comuni e persino di alcuni boss, come imposto dalla tradizione della celebre saga di Square Enix. Chiunque abbia una certa familiarità col franchise ricorderà infatti che la campagna principale di Final Fantasy non è mai caratterizzata da un livello di sfida elevato, anche perché, trattandosi di giochi dal forte focus narrativo, gli sviluppatori si assicurano puntualmente che almeno il completamento della main quest non richieda particolari abilità.

Sono invece i contenuti secondari, come gli Eoni Oscuri di Final Fantasy X o i super boss segreti à la Zodiark e Yazmat di Final Fantasy XII, per non dimenticare le varie incarnazioni di Ultima e Omega Weapon, ad aver sempre messo a dura prova le tattiche di battaglia dei giocatori più temerari.

Messa in questo modo, Final Fantasy XVI si comporta insomma come la maggior parte dei propri predecessori, con la sola eccezione di Final Fantasy Tactics, uno spin-off che, battaglia dopo battaglia, incrementava un tasso di sfida già ben al di sopra della media.

Dobbiamo riconoscere di non aver apprezzato granché la scelta di Square Enix di disseminare pozioni in ogni angolo di Valisthea, né la decisione di rimpinguare in automatico le scorte del giocatore in caso di game over, giacché nelle oltre 70 ore passate in compagnia di Final Fantasy XVI non ci siamo mai ritrovati completamente a secco. Eppure, nella seconda parte della vicenda, diversi boss – sia di storia che opzionali – ci hanno costretti a ricorrere anche più volte agli oggetti curativi riposti nell’inventario, che essendo fortunatamente limitati andavano utilizzati con parsimonia.

Benché premere ripetutamente il tasto quadrato consenta al protagonista Clive di attaccare senza sosta il proprio bersaglio, troviamo esagerate (per non dire infondate) le affermazioni di chi asserisce di poter completare Final Fantasy XVI coi soli attacchi standard. Come dicevamo poc’anzi, non solo gli Eikon e i boss della seconda metà risultano molto più impegnativi degli avversari affrontati nelle prime ore, ma il bestiario è pieno zeppo di mostri che possono essere abbattuti solo dopo aver spezzato il loro morale: per riuscirvi è infatti necessario riempire la barra dello stagger e far vacillare il nemico ingaggiato, un’operazione che le tecniche di Garuda e altre abilità Eikon semplificano enormemente. Dal momento che la combo basilare di Clive non sortisce chissà quale effetto sulle bestie dotate di una barra di volontà, limitarsi a premere il solo quadrato contro i suddetti e non schivare affatto i contrattacchi fa sì che il protagonista subisca inerme l’offesa dell’avversario, che al contrario può arrecare parecchi danni. A ragion veduta, quella del button mashing è una soluzione che può funzionare soltanto contro gli oppositori comuni.

Sorvolando sul fatto che tutti gli action contemporanei permettano di realizzare una combo di attacchi standard pressoché infinita attraverso la pressione di un solo tasto, non possiamo che ribadire ancora una volta che Final Fantasy XVI presenta tutti gli strumenti necessari per personalizzare a puntino i pattern di attacco di Clive, e magari adottare tattiche finalizzate a far vacillare anche il nemico più coriaceo nel minor tempo possibile. Per quale assurda ragione dovreste voler rinunciare alla marea di possibilità che questo offre e limitarvi a premere un solo tasto?