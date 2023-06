Final Fantasy 16, day one rotto con largo anticipo: circolano copie fisiche del gioco

Dopo un'attesa durata eoni per i fan di tutto il mondo, Square Enix ha pubblicato la demo di Final Fantasy 16 per PS5 nel corso degli ultimi giorni. L'attesa attorno al titolo in questione è alquanto elevata, complice la presentazione di un progetto che ha attirato a più riprese l'attenzione degli amanti del brand Square Enix e dei detrattori.

Però, mentre negli scorsi mesi abbiamo assistito a dei casi di cronaca videoludica tutt'altro che piacevoli con la Collector's Edition di Final Fantasy 16 divenuta vittima degli scalper con prezzi folli, nelle scorse ore sono invece emerse alcune notizie che metteranno in stato di allerta i giocatori intenzionati a prendere parte alla nuova grande avventura in uscita il 22 giugno: è stato rotto il day one di Final Fantasy 16.

Come segnalato nel corso delle ultime ore in rete, infatti, stanno circolando alcune copie fisiche del gioco Square Enix in tutto il mondo. Ciò significa che alcuni rivenditori hanno anticipato la vendita del prodotto con quasi una settimana d'anticipo rispetto alla data di pubblicazione prevista dal publisher del gioco. Il pericolo di possibili spoiler potrebbe essere dietro l'angolo, soprattutto per gli utenti intenzionati a giocare a Final Fantasy 16 sin dal 22 giugno e che quindi hanno già provveduto al preordine della prossima avventura targata Square Enix.