Final Fantasy 16 delude Square-Enix? Le vendite sono in linea con le aspettative

Stando ad un report di Bloomberg, Final Fantasy 16 non avrebbe venduto abbastanza bene su PS5 e avrebbe contribuito in negativo alla perdita di due miliardi di dollari in borsa della compagnia. Tuttavia, le dichiarazioni ufficiali del presidente del publisher nipponico raccontano una versione dei fatti differente.

Il presidente di Square Enix Takashi Kiryu ha affermato durante un incontro con gli azionisti che le vendite iniziali di Final Fantasy 16 si sono rivelate "in linea" con le aspettative di Square Enix e che la società ha in programma diverse iniziative per aumentare ulteriormente le vendite del gioco. Non a caso, in effetti, il publisher ha già annunciato l'arrivo della versione PC, due espansioni a pagamento e un update gratuito.

Alla domanda specifica sulle prestazioni del gioco, Kiryu ha così dichiarato: "I risultati sono in linea con le nostre aspettative. Per espandere le vendite, abbiamo pianificato una serie di attività di pubbliche relazioni e altre iniziative per incoraggiare una parte maggiore della crescente base di installazione di PlayStation 5 a giocare al titolo". Il report di Bloomberg aveva suggerito in precedenza che Final Fantasy 16 non aveva raggiunto "il margine più alto" delle previsioni aziendali.

Lo stesso Takashi Kiryu, da poco alle redini di Square-Enix, ha parlato delle strategie future della compagnia, e della sua volontà di dare maggiore priorità ai giochi HD, di aggiornare alcune IP del publisher allo status di tripla A e di donare maggiore profondità alla lineup generale.