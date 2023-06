Final Fantasy 16, demo tra l'11 e il 12 giugno? Intanto godetevi il gameplay di un dungeon

Quando esce la demo di Final Fantasy 16 per PS5? Una domanda che i fan della serie si pongono da molto tempo e alla quale Square Enix, nonostante l'approssimarsi della data di lancio del gioco completo, non ha ancora offerto una risposta. Per fortuna, sembra che l'attesa stia per finire, quantomeno stando alle indiscrezioni in arrivo dalla rete.

Sono diversi i content creator, incluso il noto Ludwig, ad aver invitato i propri seguaci a tenere alta l'attenzione nella giornate tra l'11 e il 12 giugno, anticipando la trasmissione di contenuti sponsorizzati di Final Fantasy 16. Un certo Blittzz (il quale ha anche assistito a diversi eventi d'anteprima organizzati da Square Enix) è stato ancora più specifico svelando che giocherà alle prime due ore dell'avventura. Con tutta probabilità si è spinto troppo oltre, dal momento che il messaggio che ha inviato ai suoi spettatori su YouTube è stato prontamente oscurato.

Come ampiamente confermato dal produttore Naoki Yoshida, la demo di Final Fantasy 16 permetterà di affrontare proprio le prime due ore di gioco (concentrandosi sulla gioventù del protagonista Clive Rosfield), quindi è evidente che il content creator si è riferito proprio ad essa. Inoltre, alla mezzanotte in punto di lunedì 12 giugno andrà in onda l'evento pre-lancio di Final Fantasy 16, che in molti avevano già ipotizzato come rampa per la pubblicazione della versione dimostrativa.



La demo di Final Fantasy 16 potrebbe dunque arrivare nella notte tra domenica 11 giugno e lunedì 12 giugno. In attesa di scoprire se sarà effettivamente così, potete godervi il nuovo video di gameplay pubblicato da IGN First, che nel corso di 18 minuti mostra Clive (in compagnia di Cid, Jill e il lupo Torgal) affrontare ben due dungeon facendo affidamento sui poteri di tre distinti Eikon: Phoenix, Gauda e Ramuh. Buona visione!