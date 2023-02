Final Fantasy 16, a marzo potrebbe arrivare una demo: uscirà anche su PlayStation Store?

Final Fantasy 16 balza anche oggi agli onori della cronaca, ancora una volta grazie a delle indiscrezioni emerse in rete. A quanto pare, l'atteso gioco di ruolo di Square Enix potrebbe presentarsi in formato giocabile nel corso del mese di marzo durante le giornate del Game Expo.

A fornire la succosa anticipazione è stato lo streamer Legend of Josh, che su Twitter ha pubblicato un'immagine pubblicitaria che preannuncerebbe la presenza di una demo di Final Fantasy per PlayStation 5 alla Game Expo, una fiera programmata nelle giornate dell'11 e del 12 marzo in quel di Melbourne, in Australia. La notizia è rimbalzata immediatamente anche sul subreddit di Final Fantasy 16, tuttavia non riusciamo a trovare riscontri ufficiali né sul sito dell'organizzatore, né sui canali ufficiali del Game Expo.

Mentre attendiamo conferme dai diretti interessati, vi consigliamo di prendere quest'informazione con le pinze, sebbene appaia plausibile. Secondo alcune voci ci sarebbero delle anteprime di Final Fantasy 16 in dirittura d'arrivo, quindi è possibile che Square Enix abbia fatto provare il gioco ad alcuni membri selezionati della stampa internazionale. La stessa demo potrebbe essere spedita anche in giro per fiere e, chissà, pure su PlayStation Store prima del lancio fissato per il 22 giugno 2023. Dopotutto è stato lo stesso Naoki Yoshida a suggerire l'arrivo di una versione di prova nel 2023, un trattamento di cui hanno goduto anche i precedenti Final Fantasy 15 e Final Fantasy 7 Remake.

Parlando di questioni direttamente legate al gameplay, segnaliamo che i game director Hiroshi Takai e Kazutoyo Maehiro hanno tratto ispirazione dal Job System di FFV per mettere a punto il combattimento di Final Fantasy 16.