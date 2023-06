Final Fantasy 16 demo: cos'è e come funziona la modalità Sfida degli Eikon

La versione di prova di Final Fantasy 16 si divide in due sezioni: la prima si focalizza sugli atti iniziali della storia, la seconda ci permette di esplorare più a fondo il battle system e, in special modo, come è possibile combinare assieme alcune delle abilità dei diversi Eikon presenti nel gioco.

Selezionando la modalità "Sfida degli Eikon", che si sbloccherà dopo aver terminato il prologo del gioco almeno una volta (vale a dire la prima parte della demo), potremo provare una specifica sezione di Final Fantasy 16 rimaneggiata appositamente per farci testare alcune meccaniche del combat system. Se ancora non l'avete provata, potete scoprire qui come scaricare gratis la demo di Final Fantasy 16 su PS5.

Come funziona la "Sfida degli Eikon" in Final Fantasy 16

Questa seconda porzione della demo è ambientata a circa 5-6 ore di gioco. In compagnia di Cid e del nostro fido Torgal, dovremo esplorare le segrete di Caer Norvent alla ricerca di un Dominante non precisato. Le nostre abilità saranno manipolate di proposito per consentirci di avere sin da subito tre Eikon nel nostro arsenale, rispettivamente Fenice, Garuda e Titano. Nell'esplorazione del dungeon, che sarà intervallata a scene d'intermezzo che approfondiranno la trama di quella specifica sessione di gioco, potremo combinare le abilità dei 3 Eikon per realizzare combo e attacchi Eikon speciali.

Nello specifico, Titano ci consentirà di usare la magia Roccio e la Parata titanica per difenderci dagli assalti avversari, Garuda ci darà accesso ad Aero e alla Stretta letale, con cui afferrare a sé anche i nemici più distanti, mentre la Fenice conserverà gli stessi tratti conosciuti nella prima porzione della demo, ossia Foco e Traslazione della Fenice. Ciascuno dei tre Eikon possiede a sua volta anche due ulteriori abilità speciali: Fenice ci consente di adoperare Fiamme ascendenti e Ciclone scarlatto, Garuda può sferrare Lacerazione e Acrobazia crudele, mentre Titan può massacrare i nemici con Pugno possente e Stravolgimento.

In battaglia è possibile passare da un Eikon all'altro, aggiornando di conseguenza le abilità nel proprio arsenale, e concatenandole in assalti sempre più aggressivi per avere la meglio sugli avversari. Potremo testare così una ulteriore ramificazione del battle system di Final Fantasy 16, mettendoci alla prova contro gruppi di nemici standard, ma anche ben due battaglie boss. Abbiamo approfondito questo ed altri aspetti del gioco anche nel nostro provato di Final Fantasy 16, a cui vi rimandiamo per maggiori dettagli su cosa possiamo aspettarci dal sedicesimo episodio di questa saga. In caso di difficoltà durante gli scontri, infine, non dimenticatevi che potete scegliere liberamente fra Modalità Storia e Modalità Azione per determinarne il grado di complessità.