Final Fantasy 16: la demo è davvero imminente, lo svela uno spot spagnolo

La tanto attesa demo di Final Fantasy 16 è già disponibile, quantomeno stando ad uno spot spagnolo trasmesso durante la finale di Champions League del 10 giugno.

Tutti gli appassionati in trepidante attesa di Final Fantasy 16 sanno che in realtà non è così: la demo di Final Fantasy 16, pur essendo stata confermata ufficialmente da Square Enix, non può ancora essere scaricata, ma lo spot spagnolo, che ha evidentemente anticipato un po' i tempi, non fa altro che rinforzare la teoria che vuole la versione dimostrativa in rampa di pubblicazione nel corso della notte tra oggi e domani, in concomitanza con la messa in onda dell'evento pre-lancio di Final Fantasy 16.

Il suddetto evento prenderà il via alle ore 01:00 di domani 12 giugno e proseguirà fino alle prime luci dell'alba, alle 05:45 per l'esattezza. Se tutto andrà come ipotizzato, nel corso del suo svolgimento sarà messa a disposizione sul PlayStation Store la demo di Final Fantasy 16 per PS5, o quantomeno ne verrà annunciata la data e l'orario di lancio precisi. I tempi, dopotutto, sono più che maturi, dal momento che il debutto del gioco completo è previsto per il 22 giugno 2023. La versione di prova si concentrerà sulla gioventù del protagonista Clive Rosfield, permettendo di giocare le prime due ore dell'avventura. Trattandosi a tutti gli effetti del prologo della campagna, consentirà ai giocatori di importare i salvataggi nel gioco completo.

Già che ci siamo, segnaliamo che durante la finale di Champions League è stato trasmesso anche uno spot in live action di Final Fantasy 16.