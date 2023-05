Final Fantasy 16 demo: quale miglior occasione del PlayStation Showcase per annunciarla?

Facciamo due calcoli: sappiamo che la demo di Final Fantasy 16 uscirà due settimane prima del lancio del gioco... idealmente sarà disponibile a metà giugno quindi... e se venisse annunciata al PlayStation Showcase?

La nostra, sia chiaro, è solamente una speculazione, un'idea che per ora non trova riscontri ma che ci siamo divertiti a ipotizzare. Del resto, Final Fantasy 16 uscirà in esclusiva temporale PS5 con Sony e Square Enix che hanno stretto una partnership per il marketing e la promozione, e da sempre le demo sono uno strumento pubblicitario di grande richiamo.

Chissà che proprio durante il PlayStation Showcase del 24 maggio, Square Enix possa svelare magari un nuovo trailer di Final Fantasy 16 e annunciare la data di uscita della demo, o perché no, magari lanciarla direttamente con uno shadow drop, rendendo disponibile la versione di prova al termine dell'evento Sony. Noi ci speriamo, ma ribadiamo come non ci siano conferme di alcun tipo a riguardo, non è un rumor o un leak ma solamente una nostra ipotesi (o speranza, se preferite) e come tale potrebbe avversarsi o non avverarsi.

Nel frattempo potete leggere la nostra prova delle prime quattro ore di Final Fantasy 16, abbiamo giocato con il prologo del nuovo gioco Square Enix in uscita il 22 giugno su PS5.