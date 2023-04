Final Fantasy 16: demo PS5 questa settimana? Altamente improbabile, quasi impossibile

Sì, lo sappiamo cosa state pensando.... Sony ha annunciato uno State of Play di Final Fantasy 16 per il 13 aprile, oltre a mostrare in azione il gioco, Square Enix pubblicherà anche una demo su PS5 al termine dell'evento? Sarebbe bello, ma sembra altamente improbabile.

Lo scorso mese di febbraio, Naoki Yoshida ha confermato che Final Fantasy 16 avrà una demo giocabile, tuttavia il producer giapponese ha parlato di un lancio della demo fissato "circa due settimane prima dell'arrivo del gioco completo". Idealmente quindi la versione dimostrativa dovrebbe arrivare all'inizio di giugno, magari l'annuncio della disponibilità arriverà durante la Summer Game Fest dell'8 giugno, mentre la pubblicazione di una demo questa settimana, dopo lo State of Play, appare altamente improbabile, basandoci sulle parole pronunciate da Yoshida.

Chiaramente, c'è sempre la possibilità che Yoshida non fosse perfettamente informato sulle tempistiche di pubblicazione della demo, una decisione questa che spetta al reparto marketing di Square Enix, è vero però che mancano più di due mesi al lancio di Final Fantasy 16 e una demo sembra troppo prematura, per provare il gioco con mano dovremo sicuramente attendere ancora qualche settimana.

Final Fantasy 16 è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato e il gioco è pronto per la distribuzione, l'uscita è prevista per il 22 giugno 2023 solo su PS5.