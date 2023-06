Final Fantasy 16, demo PS5 sempre più vicina: è stata avvistata sul PlayStation Store

Square-Enix ha da tempo confermato che, prima del lancio definitivo, Final Fantasy 16 arriverà su PlayStation 5 in forma di demo gratuita. Il publisher nipponico non ha ancora svelato la data di lancio della versione di prova, ma gli utenti hanno iniziato ad avvistare dei movimenti sul PlayStation Store.

Come segnalato dai frequentatori di reddit, sullo store di PS5 è comparsa una pagina esplicitamente nominata "Final Fantasy XVI Demo", ma che non fornisce ancora la possibilità di avviare il download. Sebbene Square-Enix continui a mentenere il silenzio al riguardo, è evidente come il publisher e Sony stiano ultimando i preparativi per il lancio della demo del JRPG.

I possessori di PlayStation 5 si aspettavano l'annuncio della data di lancio della demo di Final Fantasy XVI al PlayStation Showcase di fine maggio, tuttavia non è arrivato nessun aggiornamento in merito. Ora gli occhi sono puntati sull'evento pre-lancio di Final Fantasy XVI che si terrà tra l'11 e il 12 giugno, annunciato da Square-Enix con numerosi mesi di anticipo. Sappiamo che la demo è prevista circa due settimane prima del lancio ufficiale del gioco, dunque le date corrisponderebbero alla perfezione.

In paziente attesa di poter posare le mani sulla nuova opera JPRG di Square-Enix, il producer Naoki Yoshida ha definito Final Fantasy XVI come un blockbaster di Hollywood giocabile.