Da Final Fantasy 16 a Diablo 4: i giochi più attesi di aprile, maggio e giugno 2023

La primavera è iniziata da poco e abbiamo già assistito al lancio di giochi di grande richiamo come Resident Evil 4 Remake, ma la bella stagione in realtà ci porterà una nuova ondata di videogiochi molto attesi, per questo abbiamo deciso di riassumere per voi tutte le principali uscite di aprile, maggio e giugno.

Horizon Forbidden West Burning Shores - 19 aprile

Advance Wars 1+2 ReBoot Camp - 21 aprile

Dead Island 2 - 21 aprile

Star Wars Jedi Survivor - 28 aprile

Redfall - 2 maggio

Hogwarts Legacy PS4 e Xbox One - 5 maggio

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 12 maggio

Suicide Squad Kill The Justice League - 23 maggio

Street Fighter 6 - 2 giugno

Diablo 4 - 6 giugno

Crash Team Rumble - 20 giugno

Final Fantasy 16 - 22 giugno

Altri videogiochi in uscita in primavera

Burning Shores è, un'avventura che introduce macchine inedite e una nuova tribù pronta ad allearsi con Aloy. Disponibile solo su PlayStation 5, ecco cinque cose da sapere prima di comprare Horizon Forbidden West Burning Shores Questa raccolta include le riedizioni di Advance Wars e Advance Wars 2, originariamente usciti su Game Boy Advance nei primi anni 2000.Guerra in stile Risiko su Nintendo Switch, con uno stile cartoon e un gameplay di stampo strategico. Da tenere d'occhio, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Advance Wars 1+2 ReBoot Camp Annunciato quasi dieci anni fa, Dead Island 2 si prepara ad uscire su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S., cercando al tempo stesso di individuare la causa scatenante di questa nuova epidemia. Sangue, violenza e armi di ogni tipo, sono questi gli elementi alla base di Dead Island 2.Il seguito di Star Wars Jedi Fallen Order introduce nuove meccaniche di gameplay e un combat system ampliato e migliorato. La storia riprende da dove si era interrotto il precedente gioco di Respawn, con l'obiettivo di rispondere ad alcuni misteri irrisolti di Fallen Order., per saperne di più ecco le nostre impressioni su Star Wars Jedi Survivor dopo tre ore di gioco Da Arkanearriva uno sparatutto a tinte horror con focus sul multiplayer, disponibile su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S e su Game Pass sin dal giorno del lancio, così da garantirsi sin da subito un buon numero di giocatori., il gioco di WB Games uscito a febbraio ha polverizzato record su record vendendo oltre dieci milioni di copie in pochi giorni. Le versioni per PS4 e Xbox One escono il 5 maggio, mentre a luglio Hogwarts Legacy debutterà anche su Nintendo Switch.Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un seguito diretto, Tears of the Kingdom segue gli eventi raccontati in Breath of the Wild, uno dei giochi di lancio di Nintendo Switch nel 2017., con tanto di isole sospese nel cielo che il nostro eroe sarà chiamato ad esplorare.La Suicide Squad torna in azione con un videogioco realizzato dagli autori della trilogia di Batman Arkham. A differenza dei giochi dell'Uomo Pipistrello, Suicide Squad Kill The Justice League è maggiormente, con un sistema di progressione e un Battle Pass stile Fortnite.Il nuovo picchiaduro Capcom esce a inizio giugno su PC e tutte le console PlayStation e Xbox, portando in dote(con lottatori classici e new entry) e nuove meccaniche di gioco legate agli attacchi e alle parate.Street Fighter 6 nasce come picchiaduro competitivo realizzato con il supporto della community e di pro player internazionali, siamo certi che non faticherà a conquistare la scena eSport.Abbiamo provato Diablo 4 in Beta a marzo , tutto quello che ci resta da fare dunque è, disponibile dal 6 giugno 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il demonio di Blizzard sta per tornare e sembra in forma strepitosa.Crash Team Rumble è un, crea la tua squadra e parti all'attacco, cercando di vincere il maggior numero di partite in varie modalità di gioco. Un progetto interessante, anche se lontano dal classico stile di Crash Bandicoot, sicuramente da tenere d'occhio.Non c'è dubbio che Final Fantasy 16 sia, il nuovo gioco Square Enix (in esclusiva su PS5) inaugura la stagione estiva con il botto. Final Fantasy XVI cambia tutto, presentando un combat system di stampo action simile a quello di Devil May Cry e Bayonetta,senza però snaturare il concept di Final Fantasy.Final Fantasy XVI ha tutte le carte in regola per diventaree sicuro blockbuster dell'estate., nuovo spin-off della celebre serie "blocchettosa" mentre il 20 aprile è la volta di Stray Blade, seguito da Strayed Light il 25 aprile.Impossibile non citare anche The Last Case of Benedict Fox, disponibile dal 27 aprile su PC e console Xbox, su Game Pass sin dal lancio.L'8 maggio arriva Darkest Dungeon 2, Amnesia The Bunker esce il 16 maggio mentre, seguito a poca distanza (30 maggio) dal remake di System Shock. A giugno segnaliamo invece il lancio di The Elder Scrolls Online Necrom (6 giugno),, Front Mission 2 Remake (12 giugno) e Park Beyond (16 giugno).