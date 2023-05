Final Fantasy 16, Diablo 4, Street Fighter 6: i videogiochi più attesi di giugno 2023

Se maggio 2023 è stato senza dubbio il mese di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, le prossime quattro settimane saranno probabilmente ricordate dai videogiocatori soprattutto per l'imminente esordio di Final Fantasy XVI e Diablo IV.

Le nuove creazioni di casa Square Enix e Activision Blizzard non sono però le uniche novità in arrivo a giugno 2023. Il mondo PC e console si appresta infatti ad accogliere anche Street Fighter VI, il coloratissimo Crash Team Rumble e il ritorno di Layers of Fear. Originariamente incluso tra i nuovi giochi di maggio, anche Amnesia: The Bunker raggiungerà il mercato nelle prossime settimane.

Nuovi giochi giugno 2023

Etrian Odyssey Origins Collection PC, Nintendo Switch 1 giugno

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 2 giugno

Amnesia The Bunker PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One 6 giugno

MotoGP 23 PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Nintendo Switch 8 giugno

Harmony The Fall of Reverie PC, PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch 8 giugno

Park Beyond PC, PS5, Xbox Series X 16 giugno

Aliens Dark Descent PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One 20 giugno

Street Fighter 6 dal 2 giugno su PS5, Xbox Series X, PC, PS4

La serie di picchiaduro di casa Capcom è pronta a tornare in azione, con un capitolo denso di novità. Animato dal versatile RE Engine, Street Fighter VI mette in campo un'offerta ludica basata su molteplici modalità di gioco. Al cuore dell'esperienza spicca il Fighting Ground, terreno di lotta sul quale potrà scatenarsi un roster composto di 18 lottatori, incluse icone del calibro di Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie e Kimberly. Con un occhio di riguardo per l'accessibilità, il picchiaduro proporrà tre sistemi di controllo differenti, pensati tanto per i neofiti quanto per i pro player. Ad arricchire la formula di Street Fighter VI ci pensa inoltre la modalità World Tour. All'interno di quest'ultima, pensata per il single player, ogni giocatore potrà dare forma a un avatar personalizzato, con il quale lanciarsi all'avventura tra le strade della futuristica Metro City. Con un ricco comparto narrativo, l'esperienza si presenta come complementare all'anima multiplayer del picchiaduro.

Per saperne di più ecco la recensione di Street Fighter 6 a opera di SchiacciSempre.

Diablo 4 dal 6 giugno su PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One

È tempo di una nuova discesa all'inferno in compagnia degli sviluppatori di Blizzard. Dopo l'antipasto offerto dalla riproposizione di Diablo II e dal lancio di Diablo Immortal su dispositivi mobile, è infatti giunto il momento di accogliere l'atteso capitolo inedito della saga: Diablo IV! Attingendo a piene mani dalla ricchissima trama della serie Diablo, il sequel riporterà al centro della scena Lilith, la temibile Madre di Demoni. Tra le lande di Sanctuarium, gli appassionati troveranno ad attenderli una mappa dalla struttura open world, nella quale l'attenzione ai dettagli tipica di Blizzard lascerà spazio anche a una selezione di oltre un centinaio di Spedizioni, con dungeon generati in maniera procedurale. Con un ampio numero di classi tra cui scegliere per plasmare il proprio personaggio, in Diablo IV fanno ritorno anche il Negromante e il Tagliagole.

Prima di lasciarvi travolgere dalle atmosfere demoniache del titolo Blizzard vi rimandiamo alla recensione di Diablo 4.

Layers of Fear dal 15 giugno su PS5, Xbox Series X|S e PC

Dopo la parentesi rappresentata da The Medium, gli autori di Bloober Team tornano a inquietare gli amanti del genere horror con un'interessante riproposizione di Layers of Fear. Con un progetto che si colloca a metà strada tra remake e sequel, la software house ha deciso di includere nell'opera tutti i contenuti esorditi in origine con Layers of Fear e Layers of Fear 2, inclusi i relativi DLC. Oltre a un comparto grafico completamente rinnovato e animato dall'Unreal Engine 5, il nuovo Layers of Fear proporrà anche alcuni contenuti narrativi completamente inediti. Tra questi ultimi spicca il DLC The Final Note, che vedrà protagonista la moglie del pittore. Presente però all'appello anche un capitolo aggiuntivo, che collegherà definitivamente tutti i pezzi del puzzle, conducendo i giocatori alle porte di uno spettrale faro.

Per maggiori dettagli, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Layers of Fear.

Crash Team Rumble dal 20 giugno su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One

Il marsupiale arancione torna in azione dopo il successo riscosso con Crash Bandicoot 4: It's About Time. Questa volta, però, gli sviluppatori di Toys For Bob cambiano le carte in tavola e propongono un'esperienza completamente multiplayer. Suddivisi in squadre da 4 giocatori, gli appassionati dovranno contendersi la vittoria all'interno di ampie mappe, strutturate su più livelli e ispirate alla tradizione platform dell'IP. Con l'obiettivo di catturare il maggior numero di frutti Wumpa nel minor tempo possibile, sarà possibile assumere il controllo di Crash, Coco, Tawna e tanti altri personaggi, ognuno caratterizzato da qualità specifiche. Tra classi da padroneggiare, boost e scenari variopinti, Crash Team Rumble punta a catturare l'attenzione di un'ampia community, da sostenere tramite un lungo programma di supporto post-lancio.

Prima di gettarvi nella mischia per andare a caccia di frutti Wumpa, potete scoprire le regole del gioco nella nostra prova di Crash Team Rumble.

Final Fantasy 16 dal 22 giugno solo su PS5

La sedicesima Fantasia Finale è pronta a condurre i giocatori alla scoperta del continente di Valisthea. Con ambientazioni dai toni da Medioevo dark fantasy, la nuova creazione Square Enix promette di riportare la narrazione al centro dell'esperienza offerta dalla saga. In Final Fantasy XVI, i giocatori assumeranno il controllo di un unico protagonista, il misterioso e schivo Clive Rosefield. Sullo sfondo di una scacchiera geopolitica controllata da regni in costante conflitto, il potere custodito da leggendari cristalli promette di dare forma a un'epica avventura videoludica dai toni maturi e densa di emozioni. Con Final Fantasy XVI, Square Enix fa una grande scommessa, proponendo un gameplay molto lontano da quello sperimentato tradizionalmente dai fan della serie. Più vicino a un Devil May Cry che a classici del calibro di Final Fantasy X o Final Fantasy VII, il nuovo capitolo proporrà un combat system spiccatamente action, animato da combo dinamiche e ad alto tasso di spettacolarità.

In attesa della recensione del titolo Square Enix, trovate le nostre prime considerazioni sul gameplay dell'opera all'interno della nostra prova di Final Fantasy XVI.