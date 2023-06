Final Fantasy 16: che differenza c'è fra Modalità Storia e Azione?

La demo di Final Fantasy 16 è finalmente disponibile per essere provata da tutti coloro che desiderano un primo assaggio di trama e gameplay della sedicesima fantasia finale.

Sia nella demo che nel gioco completo, i giocatori potranno scegliere la modalità con la quale giocare, ossia il livello di difficoltà con il quale vorranno misurarsi. Nello specifico, il gioco consente di scegliere fra la Modalità Storia e la Modalità Azione. Che differenze ci sono fra le due?

Che cos'è la Modalità Storia di Final Fantasy 16

La Modalità Storia di Final Fantasy 16 ha un preciso obiettivo: permettere a chi lo gioca di pensare unicamente a godersi la trama del gioco, senza ritrovarsi bloccato dall'eccessiva difficoltà di uno scontro di cui magari non ha chiare le meccaniche. Selezionando questa modalità, partiremo già equipaggiati con due speciali accessori che si occuperanno di semplificare le meccaniche del sistema di combattimento. In questo modo, potremo rallentare il tempo in automatico prima che un attacco colpisca il nostro protagonista, oppure eseguire combinazioni di abilità complesse semplicemente premendo un tasto (Quadrato)

Se preferiamo una semplificazione ulteriore, avremo a disposizione altri due accessori: uno ci permetterà di schivare automaticamente gli attacchi dei nemici, laddove siano attacchi evitabili, l'altro di utilizzare automaticamente una pozione, quando i PV del nostro eroe raggiungono una soglia critica. Potrete equipaggiare fino a tre accessori assieme. Se non avete familiarità con i sistemi di combattimenti full-action, appoggiatevi a questa modalità per ridurre al minimo i livelli di frustrazione in battaglia e godervi l'avventura in tutta tranquillità.

Che cos'è la Modalità Azione di Final Fantasy 16

La Modalità Azione è quella più bilanciata: non offre di per sé alcuna facilitazione pre-impostata, ma aggiunge comunque al nostro arsenale i seguenti accessori, che sono esattamente gli stessi della Modalità Storia:

Anello della rapida concentrazione : riduce il tempo prima che un attacco colpisca Clive;

: riduce il tempo prima che un attacco colpisca Clive; Anello delle rapide schivate : schiva automaticamente gli attacchi, ove possibile;

: schiva automaticamente gli attacchi, ove possibile; Anello dei rapidi colpi : consente combo complesse con la pressione del solo tasto Quadrato;

: consente combo complesse con la pressione del solo tasto Quadrato; Anello della rapida guarigione: utilizza automaticamente una Pozione quando i PV sono bassi.

La differenza sta nel fatto che, contrariamente alla Modalità Storia, potremo liberamente scegliere se e quali accessori far indossare a Clive per calibrare il livello di difficoltà del battle system a nostro piacimento. Si tratta dunque di una modalità consigliata a chi preferisce giocare a difficoltà Standard, senza rinunciare alla possibilità di qualche limatura in corso d'opera. Se ancora non l'avete provata, scoprite come scaricare gratis la demo di Final Fantasy 16 su PS5 e fate il pieno di nozioni preliminari consultando anche il nostro elenco di 5 cose da sapere prima di iniziare a giocare FFXVI.