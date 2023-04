Final Fantasy 16, il director è rimasto 'sbalordito' dalle possibilità di PlayStation 5

Dopo aver parlato del modo in cui Final Fantasy 16 sfrutterà a pieno le capacità del DualSense, il director di Final Fantasy 16 Hiroshi Takai ha elogiato le specifiche hardware di PlayStation 5 all'interno di un recente post sul PS Blog.

Takai ha spiegato che alcune console non riescono apparentemente a trovare il giusto equilibrio tra le capacità dell'hardware e le dimensioni della memoria, un task in cui il team di Sony, a suo dire, sembra essere riuscito alla perfezione. Il director ha apprezzato particolarmente la notevole velocità dell'SSD interno della console e le grande disponibilità di spazio di questo hardware, un giusto mix che permette al nuovo titolo di Square Enix di renderizzare in tempo reale tutti i modelli dei personaggi e degli ambienti del gioco, oltre all'illuminazione e alle ombre. Il risultato è che Final Fantasy 16 riesce a passare senza soluzioni di continuità dalle cutscene alle porzioni di gameplay giocato.

Final Fantasy 16 è finito nel frattempo in fase gold, il che significa che il periodo di sviluppo è ufficialmente terminato e il gioco è ormai pronto per le ultime rifiniture prima dell'uscita ufficiale fissata per il 22 giugno 2023. Con questo titolo, gli sviluppatori si sono assunti diversi rischi: Final Fantasy 16 presenterà infatti una svolta radicale per il franchise, a detta di EDGE, motivo per cui i fan attendono questa produzione con ancora più impazienza.