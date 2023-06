Final Fantasy 16: i director svelano i loro capitoli preferiti della serie Square-Enix

Nel mentre spunta online la lista dei Trofei di Final Fantasy 16, i director della nuova iterazione della serie svelano quali sono i loro capitoli preferiti della longeva e fortunata saga JRPG.

Durante un'intervista concessa ai microfoni di IGN.com, alcuni tra i principali autori di Final Fantasy XVI hanno svelato a quali titoli della serie sono tutt'oggi affezionati.

I giochi FF preferiti dal creative director di Final Fantasy XVI, Kazutoyo Maehiro, sono in ordine crescente: Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics e Final Fantasy V. Maehiro ha raccontato di aver giocato a FFV in gioventù e di essere rimasto sbalordito dal suo sistema di combattimento e dall'"incredibile espressività" che Square Enix è stata in grado di realizzare con la pixel art del gioco sul Super NES.

Ryota Suzuki, combat director di FFXVI, ha dichiarato che i suoi giochi preferiti sono Final Fantasy V, Final Fantasy X e Final Fantasy III. Quando Suzuki frequentava la scuola elementare, non vedeva l'ora di tornare a casa ogni giorno solo per poter giocare ancora a Final Fantasy.

Alla domanda su quali giochi della serie fossero i suoi preferiti, il director di FFXVI Hiroshi Takai ha risposto dicendo che i suoi primi tre preferiti in ordine crescente sono Final Fantasy X, Final Fantasy VI e Final Fantasy V. "Il numero 1 è Final Fantasy V", ha dichiarato Takai. "Questo è in parte dovuto al fatto che è stato il primo Final Fantasy in cui sono stato coinvolto come sviluppatore. Ma adoro il gioco per il suo sistema di combattimento. È un solido numero 1 per me nella serie di FF".

A stupire positivamente i fan è stata la presenza costante di Final Fantasy V nelle top 3 dei tre director, e in un paio di casi è stato votato addirittura come il preferito in assoluto. Non si tratta di uno dei capitoli più celebri o ricorrenti nelle discussioni, ma evidentemente sono ancora tanti i giocatori che apprezzano il ruolistico originariamente pubblicato nel 1992.

Con il ritorno della saga JRPG ormai imminente, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Final Fantasy 16 per approfondire tutti gli aspetti sulla nuova grande esclusiva PS5.