Final Fantasy 16: si può disattivare il motion blur su PS5?

State giocando al nuovo Final Fantasy 16 su PlayStation 5 e siete infastiditi dal motion blur? Ecco alcune possibili soluzioni al problema, che è molto comune tra i videogiocatori.

Per vostra sfortuna, se il motion blur vi dà noia non avete alcun modo per disabilitarlo del tutto, poiché Square Enix non ha aggiunto alla schermata delle impostazioni una voce apposita per rimuovere questo effetto grafico.

Questo però non significa che non esista qualche trucco utile per ridurne la presenza e migliorare così l'esperienza di gioco. Il metodo in questione consiste nel giocare nella modalità video Framerate, ovvero quella che abbassa la risoluzione e incrementa il numero di fotogrammi al secondo che, pur con qualche oscillazione, punta ai 60fps. In questo modo, il dettaglio grafico verrà lievemente abbassato e, di conseguenza, anche la presenza del motion blur a schermo sarà minore.

Se volete provare, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come modificare le impostazioni grafiche di Final Fantasy 16 su PlayStation 5. Vi consigliamo anche di leggere la guida alle migliori impostazioni di gioco di Final Fantasy 16, le quali potrebbero contribuire ulteriormente a migliorare la qualità visiva ed altri aspetti della vostra esperienza con l'action RPG di Square Enix.