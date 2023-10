Final Fantasy 16 è troppo distante dai canoni della serie? Il parere di Hironobu Sakaguchi

La rivoluzione portata avanti da Square Enix con Final Fantasy 16 non è stata vista di buon occhio da molti fan storici della serie, alla luce delle tante modifiche apportate in aspetti come il sistema di combattimento o la progressione ruolistica. Anche Hironobu Sakaguchi ha deciso di intervenire in questo dibattito.

Nel corso del Fan Fest di Final Fantasy 14 organizzato da Square Enix, il papà della serie non è sfuggito alle domande del pubblico e ha offerto il suo punto di vista in merito, appunto, alle critiche mosse da chi ritiene che FF16 sia troppo distante dai canoni dell'IP.

Sakaguchi prende spunto proprio dall'evoluzione che ha interessato Final Fantasy nel corso degli anni per ricordare come "la serie è andata avanti per così tanto tempo che potresti essere indotto a domandarti 'beh, perché non creare qualcosa di simile a ciò che è stato fatto prima?'. Ma non penso che questo approccio funzioni per Final Fantasy. Con ogni nuovo titolo della serie, dovresti sempre portare con te quel senso di avventura e coraggio nell'affrontare nuove sfide. Se riesci a rimanere ancorato a quella mentalità, allora saprai garantire un futuro a Final Fantasy e soddisfare i desideri di un pubblico mai così ampio. Penso perciò che Final Fantasy 16 abbia seguito esattamente questo percorso, giocandolo mi ha fatto sentire davvero a casa, è un Final Fantasy a tutti gli effetti".

Il creatore della serie ruolistica di Square Enix aggiunge inoltre che "bisogna avere sempre il coraggio di cambiare e innovarsi, anche se è un compito davvero difficile. Final Fantasy 16 costruisce un nuovo sistema e affronta nuove sfide ma rimane saldamente ancorato alla serie".

A chi ci segue, ricordiamo che nel corso dell'evento di Square Enix è stata annunciata la finestra di lancio dell'Open Beta di Final Fantasy 14 su Xbox Series X|S.