Final Fantasy 16 tra DLC ed espansioni: cosa ci aspettiamo e quali vorremmo vedere

È passato poco più di un mese dall’uscita di Final Fantasy 16, titolo di punta nella linea canonica della serie a distanza di diversi anni dal suo predecessore. Dopo che Square-Enix ha dichiarato di essere soddisfatta delle vendite di Final Fantasy 16 su PS5, è possibile che il team stia valutando di aggiungere contenuti.

Proprio di recente, Square-Enix ha aperto un sondaggio sui contenuti post lancio di Final Fantasy 16, rivolto esclusivamente al pubblico giapponese, per cogliere critiche costruttive, testare il gradimento del pubblico nipponico e valutare futuro e possibili DLC di questo sedicesimo episodio. Ecco cosa vorremmo vedere noi, ma attenzione: quanto state per leggere contiene spoiler.

Un DLC dedicato a un personaggio

Ci sono alcuni personaggi che indubbiamente avrebbero meritato più tempo su schermo e più approfondimento rispetto alle semplici letture negli archivi della Storia dei Tempi Correnti. Tra questi, il passato di Benedikta o di Cid potrebbe avere diverso materiale da sviluppare. Molti nel fandom hanno anche apprezzato le vicende correlate a Barnabas e Sleipnir, entrambi circondati da un alone di mistero. Potrebbe essere intrigante approfondire le origini di entrambi, o del loro popolo. In linea generale, i personaggi di Final Fantasy 16 hanno molto potenziale da offrire.

Non dimentichiamoci anche del passato di Clive, soprattutto dei suoi tredici anni passati nei ranghi imperiali, sotto il dominio di una madre che l’ha completamente ignorato e sotto il peso di un governo che, dopo averlo marchiato come Portatore, lo ha utilizzato come una semplice risorsa a cui non si deve alcun rispetto. Un episodio dedicato a quel frangente di storia, che in game non viene trattato, potrebbe riservare molto.

L'Eikon perduto: Leviatano

Ci sono diversi indizi che lascerebbero presagire la presenza di Leviatano, l’Eikon perduto, nel mondo di Valisthea. Anzitutto, l’affresco che raffigura tutti gli Eikon lo ritrae e, anzi, lo pone di fronte a Bahamut, come volesse avvolgerlo per proteggerlo. Alcuni teorizzano che il Dominante di Leviatano, non ancora risvegliatosi, sia Kihel, l’orfanella che distribuisce medicinali e unguenti per guadanarsi da vivere e che aiuta Dion a riprendersi in un momento di difficoltà. Considerando che Dion è il Dominante di Bahamut, le vicende dei due potrebbero non essersi intrecciate per caso.

Perché si pensa a Kihel come Dominante di Leviatano? Perché l'origine del suo nome "Kiel o Kiehl" ha radici che significano "nata nella terra delle acque". Neanche a farlo apposta, la città di Kiel in Germania è adiacente a una stretta baia che la attraversa, proprio come i Gemelli in Final Fantasy 16. Come se non bastasse, c’è un grande cristallo che si intravede all’orizzonte quando si esplorano le Praterie reali vicino a Piana Nord, forse l’ultimo ancora da distruggere, e molti pensano si riferisca proprio a Leviatano. Sarebbe intrigante avere un Eikon segreto con cui scontrarsi e da cui ottenere nuove abilità.

Arena segreta dei Decaduti

Il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI è uno dei pilastri su cui si basa questo episodio (come emerge anche dalla recensione di Final Fantasy 16) della saga. Se avete amato la vena full action e la concatenazione di abilità degli Eikon e attacchi aerei di varia natura, potrebbe essere una buona idea inserire nuove sfide dedicate ai combattenti più esperti.

In particolare, nel Bosco Oscuro nei pressi delle Rovine di Porta Fenice, giace una particolare reliquia che ha le sembianze di un gigantesco portone. Potrebbe magari spalancarsi e rivelare un’arena in cui affrontare boss segreti e nuovi avversari. In alternativa, trattandosi dello stesso team di Final Fantasy 14, si potrebbe pensare di replicare qualcosa di simile alle battaglie “Savage” della quattordicesima fantasia finale. Altro non sarebbero che battaglie contro ogni boss principale affrontato nel corso della storia, ma con un livello di difficoltà più alto, scene d’intermezzo aggiuntive per l’inaugurazione di nuove fasi (magari con l’arena che cambia) e, naturalmente, ricompense più ghiotte.

E voi? Cosa vorreste vedere in un potenziale DLC di Final Fantasy 16? Un’espansione della trama? Una nuova location? O magari una supersfida da affrontare per mettervi alla prova con il sistema di combattimento dinamico?