Final Fantasy 16 sarà doppiato in varie lingue ma non sappiamo quali

Naoki Yoshida ha svelato tanti dettagli su Final Fantasy 16 nel corso di una serie di interviste pubblicate in queste ore dalle principali testate internazionali. Tra le righe, scopriamo anche che il gioco verrà doppiato in varie lingue.

Il producer di Square Enix conferma che il gioco è interamente giocabile dall'inizio alla fine, tuttavia c'è ancora del lavoro da fare per quanto riguarda la pulizia e il bilanciamento, ma non solo perché a quanto pare ci sono ancora molti doppiaggi da terminare e a quanto pare persino da iniziare.

In particolare è l'intervista pubblicata su PlayStation Blog a confermare la presenza del doppiaggio in varie lingue: "we have a lot of voiceover in several languages that still need to be recorded."

Ma quali sono queste lingue? Impossibile dirlo al momento visto che Yoshida ha parlato genericamente di "several languages" senza specificare altro, difficile dunque sbilanciarsi. Con ogni probabilità il doppiaggio in inglese è già terminato o prossimo al completamento mentre resta da capire quali siano i piani di Square Enix per il supporto a lingue diverse dall'inglese, la speranza ovviamente è che siano presenti i testi in italiano, mentre la traduzione completa nella nostra lingua sembra meno probabile.

Lo scopriremo probabilmente nei prossimi mesi, Final Fantasy 16 è atteso per l'estate del 2023 in esclusiva su PlayStation 5.