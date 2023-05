Final Fantasy 16: il doppiatore di Clive temeva di essere licenziato improvvisamente

L'uscita di Final Fantasy XVI su PlayStation 5 si avvicina a grandi passi, e per alimentare ancora di più le attese nei confronti del suo nuovo kolossal, Square Enix dà spazio anche a curiosità e retroscena riguardanti lo sviluppo del gioco, con un focus su Ben Starr, doppiatore del protagonista Clive Rosfield.

Nel video promozionale, che lo vede chiacchierare assieme al producer Naoki Yoshida ed il direttore della localizzazione Michael-Christopher Koji Fox, Starr ammette che, quando gli è stato affidato il ruolo del personaggio principale per il doppiaggio in lingua inglese, si è sentito "spaventato dalla responsabilità", al punto tale da temere di essere licenziato da un momento all'altro.

"Sapevo cosa significasse per me questo ruolo, e quanto hanno significato per me questi giochi e le loro storie. Per questo ogni giorno del primo mese di lavoro circa, ogni volta che entravo in sala registrazioni temevo di essere licenziato", racconta Starr suscitando le risate di Yoshida e di Fox, per poi proseguire: "Pensavo che sarei arrivato a lavoro, poi voi mi dicevate una roba tipo 'ecco l'intera storia di Final Fantasy XVI e leggila, a tal proposito sei licenziato', e poi avrei pensato che sarebbe stata la situazione peggiore, in quanto conoscevo tutta la storia di Final Fantasy XVI ma non avevo più il lavoro".

Alla fine tutto è andato per il verso giusto, e Starr ha prestato la propria voce a Clive per l'intera produzione. Fox rivela poi che Starr non è stata la prima scelta per il ruolo del protagonista, tuttavia l'attore originale preso in considerazione non ha potuto prendere parte al progetto a causa di un conflitto d'impegni. E così si è passati alle audizioni, alle quali tra l'altro lo stesso Starr aveva preso parte ma per il ruolo di "un personaggio fortemente secondario". Tuttavia, la prova del doppiatore è stata così convincente che Fox lo ha immediatamente voluto per il ruolo di Clive. "Fox venne da me tutto esaltato dicendomi che avevamo trovato la voce perfetta per Clive", ricorda Yoshida.

In precedenza Yoshida ha confermato che Final Fantasy 16 non subirà rinvii, e che è tutto pronto per il lancio su PS5 fissato al 22 giugno 2023. Il nostro speciale su Final Fantasy 16 approfondisce divers dettagli dell'opera, perfetti per ingannare l'attesa.