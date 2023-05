Final Fantasy 16 doveva uscire anche su PS4 ma Square-Enix ha rinunciato, svela Yoshida

Nel corso di un'intervista pubblicata sul canale YouTube Final Fantasy Union, il producer Naoki Yoshida ha svelato che Final Fantasy 16 era originariamente previsto anche per PlayStation 4. Square-Enix ha lavorato ad una versione old gen del suo action-RPG ma infine ha desistito, preferendo concentrarsi esclusivamente su PS5.

Discutendo del rapporto di collaborazione nato tra Square-Enix e Sony per la produzione e la campagna marketing di Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida ha confermato che una versione old gen per PS4 del gioco è esistita, fino ad un certo punto. Tuttavia, il team di sviluppo si è reso conto che avrebbe avuto bisogno di almeno 1-2 anni di ulteriore lavoro per poter raggiungere un "risultato di cui essere fieri" sulla console old gen dal punto di vista tecnico.

Square-Enix ha deciso che aspettare ancora più tempo per riuscire a lanciare Final Fantasy XVI in contemporanea su PS5 e PS4 non era la migliore delle opzioni, ed a quel punto si è unicamente dedicata alla versione che conosciamo tutti, quella destinata ad esordire esclusivamente sull'ammiraglia di Sony.

Recentemente, Square-Enix ha anche rivelato di aver valutato tutte le opzioni per Final Fantasy XVI, ma ha deciso che l'opzione migliore per l'action-RPG fosse quella di uscire esclusivamente su PlayStation.