Final Fantasy 16 e il DualSense: il team è fan di God of War Ragnarok

Lo sviluppo di Final Fantasy XVI è quasi completo e il team di autori della scuderia Square Enix è ansioso di vedere l'Action RPG farsi strada nei salotti dei videogiocatori.

In vista dell'appuntamento col lancio, Hiroshi Takai, director del titolo, ha descritto nel dettaglio il modo in cui Final Fantasy XVI sfrutterà le caratteristiche del pad di PlayStation 5. "In alcune fasi, - ha esordito l'autore riferendosi al DualSense - il giocatore si troverà ad aprire porte molto pesanti o a sollevare saracinesche e in questi casi abbiamo utilizzato i grilletti adattivi per trasmettere la sensazione di sforzo e resistenza. Lo stesso vale per le cavalcate in groppa ai chocobo. Per quanto riguarda il feedback aptico, questo può produrre vibrazioni estremamente sottili che abbiamo sfruttato per accentuare il senso di presenza durante i filmati. Abbiamo convertito gli effetti sonori utilizzati in ogni scena in dati aptici, il che ci ha consentito di riprodurre dettagli finora impensabili, come i movimenti dell'aria".

Alla ricerca dell'immersività, gli sviluppatori di Square Enix si sono dichiarati "sbalorditi" dalla velocità proposta dall'SSD di PlayStation 5, che ha consentito loro di confezionare un'esperienza coinvolgente. Nel guardare al catalogo della console Sony, il director di Final Fantasy XVI ha citato con estrema ammirazione il lavoro svolto da Santa Monica Studio: "A mio avviso, - ha confessato Takai - God of War: Ragnarok è uno dei giochi meglio riusciti. È un'esperienza di gioco impeccabile dall'inizio alla fine, che dipinge un quadro perfetto del rapporto tra un padre e suo figlio".