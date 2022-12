Final Fantasy 16 ha due copertine differenti in Occidente e Giappone: il confronto

Square Enix ha approfittato del risalto mediatico garantito dallo show dei Game Awards per presentare un nuovo trailer e la data d'uscita di Final Fantasy 16 per PlayStation 5. Alla messa in onda del filmato ha inoltre fatto seguito l'annuncio delle differenti edizioni del gioco, che sarà commercializzato in Standard, Deluxe e Collector's Edition.

Agli occhi attenti dei fan non è sfuggito un dettaglio molto importante: la versione Standard di Final Fantasy 16 verrà commercializzata con due cover differenti, una per il mercato occidentale e un'altra per quello giapponese. Curiosi di scoprire le differenze? Eccovi serviti!

Cover giapponese

La copertina destinata al Giappone presenta l'artwork più noto di Final Fantasy 16, che circola in rete già da un bel po' di tempo. Clive Rosfield, il protagonista del gioco, è in piedi in primo piano, con le evocazioni Fenice e Ifrit pronte a scontrarsi alle sue spalle.

Cover internazionale (Italia inclusa)

La copertina che arriverà anche sui nostri scaffali è piuttosto differente e per certi versi ancor più elaborata. Clive è ancor una volta presente e predominante, in questo caso tuttavia la sua figura si fonde con quella di Ifrit in un tripudio di fiamme. Al centro in basso c'è invece suo fratello Joshua Rosfield, posto di fianco ma con lo sguardo proiettato nella nostra direzione.

Qual è la vostra preferita? Ricordiamo che tutte le Standard Edition di Final Fantasy 16 (79,99 euro) presenteranno la cover reversibile, anche se Square Enix non ha ancora mostrato ufficialmente l'artwork "nascosto".

Il gioco in Standard Edition con cover reversibile troverà posto in tutte le Deluxe Edition (79,99 euro) e Collector's Edition (109,99 euro) di Final Fantasy 16, chiaramente queste ultime saranno impreziosite con tanti altri contenuti aggiuntivi. Standard e Deluxe Edition possono già essere preordinate, mentre l'apertura delle prenotazioni della Collector's Edition di Final Fantasy 16 è prevista per le ore 19:00 del 12 dicembre.