Final Fantasy 16 easter egg: segreti, citazioni e riferimenti nascosti

Come ogni Final Fantasy che si rispetti, anche il sedicesimo capitolo contiene numerosi riferimenti ai precedenti titoli che compongono una delle saghe più longeve del mondo videoludico.

Non mancano Easter Egg e omaggi ai predecessori, molti dei quali non sono sfuggiti ai giocatori più incalliti. In questo articolo riepiloghiamo quelli che abbiamo trovato noi. Se preferite evitare spoiler di qualsiasi tipo, suggeriamo di rimandarne la lettura.

Lo sguardo alla luna

In una delle scene del prologo, Jill e Clive rivolgono lo sguardo al cielo notturno, in direzione della luna. La posa che Clive ha mentre siede sulla balaustra e la solennità della conversazione che i due giovani hanno ricorda molto quella fra Rosa e Cecil all'inizio di Final Fantasy IV. In più occasioni Naoki Yoshida, producer di FF16, ha affermato il proprio amore per il quarto capitolo della serie, perciò non è improbabile che l’omaggio sia voluto. Altri, invece, hanno rivisto in questa scena la conversazione fra Squall e Quistis nel centro di addestramento in Final Fantasy VIII.

Il dragone che appare tra i cieli di Rosalith

La posa del dragone imperiale che emerge dai cieli notturni durante l’assedio al castello di Rosalith è la stessa di Kain in Final Fantasy IV, nonché la medesima che adopera Estinien, il dragone per eccellenza in Final Fantasyi XIV. Persino il doppiatore di questo cavaliere è lo stesso di Estinien. Anche in questo caso, l’omaggio è indubbiamente ricercato, trattandosi nel primo caso di un’opera amata dal producer e nel secondo di un prodotto del quale Naoki Yoshida è director. Alcuni giocatori hanno rivisto nel dragone anche un riferimento a Freya di Final Fantasy IX.

Clive diserta e diventa un ex "soldier"

Nelle primissime fasi di gioco, Clive diserta l’impero di Sanbreque, lo stesso di cui ha fatto parte per più di dieci anni in qualità di Marchiato, rifiutandosi di adempiere al proprio dovere di uccidere la Dominante di Shiva. Questo lo porterà a scontrarsi con i propri compagni e a unirsi a un gruppo di rivoltosi che desidera cambiare il mondo e ribaltare il sistema. Sembra quindi esserci un parallelismo fra la condizione di Clive in quanto ex soldato e quella di Cloud Strife in Final Fantasy VII, anch’egli disertore e successivamente membro di un gruppo di ribelli (Avalanche).

Il tema di battaglia negli incontri casuali

Chiunque abbia giocato Final Fantasy 8 non tarderà a riconoscere che i primi 10 secondi circa del tema di battaglia di FF16 che parte non appena s’innesca un incontro casuale ricordano tantissimo “Don't Be Afraid”, il battle theme di Final Fantasy VIII. Il brano è probabilmente un altro omaggio inserito di proposito. Per alcuni c’è anche una voluta somiglianza fra l’aspetto fisico di Clive, protagonista della sedicesima fantasia finale, e Squall, protagonista dell’ottavo capitolo.

L'Orchestrion nel Rifugio di Cid

Nel Rifugio di Cid, una località che visiteremo spesso nel corso dell’avventura e che funge da hub centrale per svariate attività di gioco, potremo scovare un Orchestrion, un dispositivo che riproduce brani musicali mediante l’inserimento di apposite bobine. Questo marchingegno appare esattamente con le stesse fattezze con cui lo troviamo in Final Fantasy XIV: Online. I giocatori del pluripremiato MMORPG lo riconosceranno immediatamente, forse ne avranno anche uno nelle loro case acquistate nei quartieri residenziali di Eorzea.

Il bardo cantastorie

In Final Fantasy 16 possiamo incontrare un cantastorie che in italiano si chiama Lukahn Larkstongue, mentre in inglese è noto come Spoony Bard. Il riferimento al bardo si coglie unicamente nella versione inglese del gioco.

Per chi non conosce il riferimento, in Final Fantasy IV c'è un momento nella storia in cui Tellah, uno dei personaggi, è alla ricerca di sua figlia Anna, che per l’appunto era fuggita con un bardo. In verità, il bardo non è che Edward sotto mentite spoglie, con grande disapprovazione di Tellah. Quando Tellah ei suoi compagni Cecil e Rydia arrivano a Damcyan, il castello viene attaccato dal Red Wings. All'interno della sala del trono, viene trovata Anna, gravemente ferita, con Edward, travestito da bardo, al suo fianco. Consumato dalla rabbia, Tellah lancia degli improperi contro Edward, inclusa la famosa battuta "You Spoony Bard!", a cui si deve il nome del personaggio nella versione inglese di FF16.

Lo spaventapasseri vestito da Vivi

Nei campi coltivati di alcune località di gioco non sarà insolito imbattersi in alcuni spaventapasseri molto…caratteristici. Li troveremo, infatti, con indosso il cappello a punta da merlino e una tradizionale veste blu sgualcita che non potranno non richiamarci alla memoria Vivi, il maghetto più amato di Final Fantasy IX. Per alcuni potrebbe addirittura trattarsi di un possibile indizio messo di proposito dagli sviluppatori per alimentare le teorie sullo sviluppo di sviluppo di Final Fantasy IX Remake…sarà così? In ogni caso, questo resta lo spaventapasseri più adorabile di sempre.

Quali altri cameo ed easter egg avete trovato nel gioco? Raccontateceli nei commenti! Nel frattempo, se avete iniziato a giocare, non perdetevi la nostra guida con i trucchi di Final Fantasy 16 per cominciare al meglio la vostra avventura a Valisthea.