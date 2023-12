Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen: quanto costa, bonus speciali e requisiti di sblocco

Final Fantasy 16 ha fatto il suo ingresso trionfale sul palco dei The Game Awards 2023, insieme alle tante sorprese della serata. La notte dell'8 dicembre è stata foriera di moltissime novità e di contenuti inediti, come nel caso dello shadow-drop dell'espansione Echoes of the Fallen per l'ultima grande avventura targata Square Enix.

Infatti, la software house ha mostrato le due espansioni di Final Fantasy 16, di cui una è già disponibile su PS5. Quest'ultima, proprio la sopracitata Echoes of the Fallen, può essere già acquistata da ogni utente che ha portato avanti l'avventura di Clive Rosflied. Ma quanto costa Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen, cosa contiene al suo interno e cosa narra? La risposta è giunta prontamente dalla pagina ufficiale della stessa Sony.

Tramite il PlayStation Store, infatti, è possibile scorgere quelli che sono i dettagli principali del DLC: "Mentre il sole tramonta sulle terre di Valisthea, strani e oscuri cristalli iniziano a circolare sul mercato nero. Che siano il sinistro frutto di un Cristallo Madre a lungo assopito e di cui il mondo non conosceva l'esistenza? In cerca di risposte, Clive e i suoi amici si imbattono in alcuni mercanti sospetti. Le loro tracce li conducono a una torre dei Decaduti da tempo abbandonata, nota come Guglia del Saggio, e ai terribili segreti che li attendono al suo interno...". Final Fantasy 16 Echoes of the Fallen ha ancora molto da raccontare.

L'avventura aggiuntiva può essere acquistata alla modica cifra di 9,99 euro e contiene i seguenti contenuti bonus speciali:

Spada Potens;

Bobina per orchestrion "Lontano (1987)".

Infine, sappiamo che la nuova quest-line potrà essere iniziata solamente quando "Origine" sarà disponibile come meta sulla mappa di gioco. Inoltre, ogni giocatore dovrà portare al termine le missioni "Le ultime volontà" e "Inestimabile". Cosa ne pensate del DLC di Final Fantasy 16? Avete già provato quello che Echoes of the Fallen ha da offrire in termini di narrazione e gameplay? Non esitate a farci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.