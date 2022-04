Final Fantasy 16 è entrato nelle ultime fasi di sviluppo, assicura Yoshida

Sappiamo che Square Enix ripresenterà Final Fantasy 16 in primavera, non abbiamo ancora una data per l'eventuale showcase ma il producer Naoki Yoshida ha voluto rassicurare la community confermando che il gioco si trova nelle fasi finali dello sviluppo.

Intervistato da Uniqlo in occasione del lancio delle T-Shirt per il trentacinquesimo anniversario di Final Fantasy, Yoshida ha dichiarato che "lo sviluppo di Final Fantasy 16 procede bene e siamo entrati nella fase finale della lavorazione." Il producer giapponese afferma di aver utilizzato un tipo di approccio diverso nella creazione della storia, dando maggior priorità all'immersione e alla componente in singolo, a differenza di quanto accade solitamente con i giochi multiplayer.

"Penso che la storia sia molto profonda e capace di conquistare il pubblico. Quando le persone crescono ed entrare a far parte della società spesso si rendono conto che la vita non è facile come giocare con un videogioco e ad un certo punto molti di loro hanno abbandonato Final Fantasy. Noi però vogliamo che il pubblico riscopra la passione di un tempo, abbiamo sviluppato Final Fantasy 16 con questo obiettivo in mente."

Final Fantasy 16 è atteso idealmente per il 2022 ma secondo Jason Schreier il gioco uscirà in realtà nel corso del 2023. Sarà vero? Lo scopriremo nelle prossime settimane.