Final Fantasy 16 esce anche su PS4 o in esclusiva PS5?

Non è un mistero che Final Fantasy 16 sia uno dei giochi più attesi del 2023 insieme a Diablo 4, Street Fighter 6, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Dead Island 2 e Star Wars Jedi Survivor, solamente per citare alcuni dei titoli in arrivo tra aprile, maggio e giugno.

Sono in molti però a chiedersi se Final Fantasy 16 uscirà su PlayStation 4 o se il gioco Square Enix sia destinato solo a PlayStation 5. La risposta purtroppo è negativa: Final Fantasy 16 è esclusiva PS5 e non ci sono piani per portare il gioco su PS4, PC, console Xbox o Nintendo Switch.

Final Fantasy XVI è esclusiva PS5 fino al 31 dicembre 2023 ma questo non vuol dire che dopo questa data il gioco sia destinato ad arrivare automaticamente su PC e altre console e sopratutto una versione per PS4 è allo stato attuale assolutamente impensabile.

Il producer Naoki Yoshida ha ribadito come Final Fantasy 16 esiste solo grazie alla potenza di PS5, il team di sviluppo ha sfruttato al meglio le potenzialità della console Sony, dall'integrazione con il DualSense all'SSD che ha permesso di azzerare i tempi di caricamento. L'approdo su una console di vecchia generazione è dunque escluso anche (e forse sopratutto) per limiti tecnici della precedente console Sony.