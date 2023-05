Final Fantasy 16 esclusiva PS5, ma 'abbiamo valutato tutte le opzioni': parla Yoshida

Final Fantasy XVI si prepara al suo debutto sul mercato il prossimo 22 giugno, e punta a rivelarsi uno dei giochi PlayStation 5 più importanti del 2023. Il prossimo kolossal di Square Enix arriverà solo sulla piattaforma Sony, con il producer Naoki Yoshida che ha ribadito i motivi dietro l'esclusività.

Parlando ai microfoni di Game Informer, Yoshida ha anzitutto spiegato che, nelle primissime fasi di sviluppo, il suo team di Creative Business Unit III non ha pensato subito a Final Fantasy XVI come esclusiva PlayStation, ma ha "valutato tutte le opzioni" per poi decidere quale fosse la strada migliore da seguire per il sedicesimo episodio. "Final Fantasy è uno dei franchise più importanti di Square Enix assieme a Dragon Quest e Kingdom Hearts, dunque quando iniziamo lo sviluppo di un nuovo gioco valutiamo più piattaforme e più compagnie per la pubblicazione. E quando ci avviciniamo loro, ci rispondono con le loro offerte", afferma il producer.

Square Enix ha poi deciso di accettare la proposta di Sony, da loro ritenuta la più vantaggiosa, e così Final Fantasy XVI è divenuto esclusiva PS5. Pur spiegando che l'obiettivo del suo team è di rendere i suoi giochi disponibili al più vasto pubblico possibile, Yoshida ammette che "dalla prospettiva del programmatore e sviluppatore, limitare il lavoro ad una singolo sistema lo rende non solo più facile ma ci permette anche di ottimizzarlo ancora meglio, consentendoci di massimizzare le prestazioni su quello specifico sistema in quanto ci stiamo concentrando solo su di esso". Ed oltre a confermare il sostegno avuto da Sony per lo sviluppo del gioco, Yoshida conclude riassumendo il suo pensiero sulla questione esclusività: "Ci permette di creare il gioco che vogliamo e ci rende più facile farlo come vogliamo".

Non è comunque la prima volta che il producer spiega le ragioni dietro l'uscita solo sull'ammiraglia Sony, e già in passato Yoshida aveva sottolineato che Final Fantasy 16 poteva essere gestito solo da PS5. A questo punto non resta che attendere il 22 giugno per scoprire quale sarà l'impatto del gioco completo: noi intanto abbiamo provato le prime 4 ore di Final Fantasy 16 traendo ricche impressioni sul lungo prologo dell'avventura con protagonista Clive Rosfield.