Final Fantasy 16 sarà esclusiva PS5? I rumor tornano alla ribalta

Da tempo si parla di Final Fantasy 16 come possibile esclusiva (presumibilmente temporale) PlayStation 5, rumor che però non hanno mai trovato riscontri e che ora sono tornati alla ribalta grazie ad un post pubblicato su Reddit e ResetERA.

La fonte in questione è stata verificata dai moderatori di ResetERA e per questo la voce è tornata a circolare prepotentemente sui social media, i dubbi però restano tanti in mancanza di conferme o smentite da parte di Square Enix. Secondo quanto riportato dall'autore del rumor "XIV esiste, è reale. Si pensava ad un annuncio durante l'evento PS5 di giugno ma le cose sono andate diversamente. Il gioco ha una sorta di rapporto esclusivo con PlayStation 5, ma non ho idea di quando verrà annunciato."

Da notare come la fonte sia stata piuttosto vaga e non sia scesa nei dettagli riguardo gli accordi di esclusiva su Final Fantasy XVI. Square Enix e Sony potrebbero aver optato per una esclusiva temporale di dodici mesi, come nel caso di Final Fantasy VII Remake Episodio 2? Oppure si tratta di esclusiva totale? O ancora, magari di un accordo legato al marketing e alla presenza di contenuti inediti su PlayStation. Difficile sbilanciarsi dal momento che Final Fantasy 16 non è mai stato annunciato da Square Enix.