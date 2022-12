Final Fantasy 16 è un'esclusiva PS5 totale o temporale?

Il trailer di Final Fantasy 16 "Vendetta" trasmesso ai Game Awards 2022 ha finalmente rivelato l'informazione più richiesta dai fan di tutto il mondo, ossia la data d'uscita: la sedicesima fantasia finale debutterà su PlayStation 5 il 23 giugno 2023.

Il filmato ha anche chiarito uno dei più grandi dubbi della comunità: PS5 sarà un'esclusiva PlayStation 5 totale o temporale? L'ultima schermata del trailer non lascia adito a fraintendimenti, poiché rivela chiaramente che l'accordo di esclusività tra Sony e Square Enix è temporale ed è destinato a perdurare fino al 31 dicembre 2023, andando a coprire un periodo di poco superiore ai sei mesi. In altre parole, Final Fantasy 16 potrà essere pubblicato su altre piattaforma a partire dal 1° gennaio 2024.

Vi consigliamo tuttavia di non aspettarvi il gioco su altre piattaforme immediatamente a capodanno del 2024, poiché potrebbe volerci altro tempo prima che Final Fantasy 16 abbandoni i lidi PlayStation in via definitiva. Lo testimonia Final Fantasy 7 Remake: il rifacimento dell'avventura di Cloud & co. è stato pubblicato su PlayStation 4 il 10 aprile 2020 con un accordo di esclusività della durata di un anno, ciononostante ha fatto il suo debutto su PC solamente il 16 dicembre 2021 (direttamente in edizione Intergrade), più di un anno e mezzo dopo la pubblicazione originaria. Su Xbox, come se non bastasse, non è ancora arrivato.

I più felici, dunque, sono senza dubbio i giocatori PlayStation 5, che hanno la certezza di poterselo godere a partire dal mese di giugno del 2023. A proposito, lo sapete che la cover della Standard Edition di Final Fantasy 16 cambierà in basse al mercato? Square Enix ne ha preparata una per i giapponesi e un'altra per gli occidentali.