Final Fantasy 16 potrebbe essere una esclusiva temporale PS5?

Da tempo si parla di Final Fantasy 16, progetto che secondo vari insider avrebbe dovuto essere annunciato all'evento di presentazione dei giochi PlayStation 5. Così non è stato, con Square Enix che ha invece svelato Project Athia (titolo provvisorio) per PS5 e PC... che fine ha fatto FF XVI?

Difficile dirlo, ma secondo Jeff Grubb non vedremo il gioco all'evento Xbox Series X di luglio, questo perchè secondo il giornalista Sony starebbe cercando di ottenere l'esclusiva temporale di Final Fantasy 16, così come accaduto con Final Fantasy 7 Remake Parte 1, disponibile solo su PS4 almeno fino all'aprile 2021.

Si tratta, è bene dirlo, solamente di una speculazione dello stesso Grubb non basata però su riscontri oggettivi, dal momento che Square Enix non ha ancora fatto trapelare assolutamente nulla sul progetto Final Fantasy 16. Una esclusiva con Sony non è certamente da escludere a priori ma Square Enix ha dimostrato comunque di avere buoni rapporti anche con Microsoft in questi ultimi anni (come testimonia l'arrivo di vari giochi di FF e Kingdom Hearts su Game Pass), dunque ogni scenario è certamente possibile in vista dell'arrivo di PS5 e Xbox Series X.

Sono in molti a credere che il già svelato Project Athia possa essere in realtà solo un nome in codice per Final Fantasy 16... sarà davvero così?