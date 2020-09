Final Fantasy 16 all'evento PS5 su data e prezzo? Square Enix alimenta i rumor

L'annuncio dell'evento PS5 con data e prezzo è avvenuto solo da poche ore ma, come prevedibile, sta già facendo discutere milioni di appassionati. Tra questi troviamo anche Shinji Hashimoto: con un tweet prontamente rimosso, il produttore di Square Enix ha infatti suggerito la presenza della sua azienda allo show digitale.

L'alto rappresentante di Square Enix ha infatti deciso di condividere sui suoi social, seppur per brevi istanti, il tweet con cui Sony invita i propri fan ad ammirare il PlayStation 5 Showcase per assistere ad "alcuni degli incredibili giochi che arriveranno su PS5, e non solo!".

Più che al retweet dell'evento, è la sua rimozione da parte di Hashimoto ad aver solleticato le fantasie della community. Square Enix, d'altronde, ha già svelato Project Athia nello Showcase PS5 dell'11 giugno scorso, di conseguenza questo "ripensamento social" del produttore potrebbe suggerire la volontà della compagnia di mantenere segreta la propria partecipazione all'appuntamento organizzato da Sony per 16 settembre.

Tutti i rumor circolati in rete nelle scorse settimane sembrano convergere su Final Fantasy 16 e il suo reveal imminente, dal commento sui social di Ben Taylor di Square Enix condiviso (e anche qui, subito rimosso) nel maggio di quest'anno alla comparsa a fine agosto dell'account Twitter di FFXVI.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Nella speranza di ricevere ulteriori chiarimenti da parte del publisher e sviluppatore giapponese, vi diamo appuntamento alle ore 22:00 di mercoledì 16 settembre per assistere insieme a noi al PlayStation 5 Showcase.