Final Fantasy 16: quali evocazioni ci sono nel nuovo gioco di FF?

In Final Fantasy XVI, come da tradizione, sarà possibile sfruttare i poteri di alcune potenti evocazioni, creature divine in grado di garantire un consistente supporto in battaglia. Ecco tutte le Summon fino ad ora confermate per il prossimo capitolo della storica serie firmata Square Enix.

Anzitutto, nell'avventura ambientata a Valisthea, le evocazioni prendono il nome di Eikon e fungono da veri e propri avatar per alcuni speciali personaggi, nati con il dono di brandirne la forza. Sappiamo, ad esempio, che il fratello del protagonista (ecco come si chiama l'eroe di Final Fantasy 16), Joshua Rosfield, avrà a sua disposizione Fenice. Hugo Kupka, consigliere della Repubblica Dhalmekiana, possiede il possente Titano e Beneditka Harman del Regno di Waloed è accompagnata da Garuda.

Oltre a loro, grazie all'ultimo trailer di Final Fantasy 16, è stata confermata anche la presenza di Ramuh, Ifrit, Shiva, Odino e Bahamut, tutte creature iconiche già viste, in modi diversi, nei precedenti giochi della serie. Nel sedicesimo episodio queste Summon saranno nostri alleate, potendo creare particolari sinergie durante le battaglie una volta chiamate al nostro fianco.



In particolare il fiammante Ifrit promette di essere la causa di alcune tragiche vicende che daranno il via all'avventura, cambiando per sempre la vita del protagonista. Cosa è accaduto? Lo scopriremo nell'estate del 2023, finestra di lancio confermata per Final Fantasy XVI.