Final Fantasy 16 di nuovo in cima ai Famitsu Most Wanted, top 10 dominata da Switch

La nuova classifica dei Most Wanted di Famitsu vede tornare in vetta un'attesissima opera che negli ultimi tempi aveva lasciato spazio ad altre produzioni: Final Fantasy XVI è di nuovo gioco più atteso dai lettori della storica rivista nipponica.

Un risultato che alla fine non sorprende troppo: del resto Final Fantasy 16 era finito sulla copertina dell'ultimo numero di Famitsu, con numerosi dettagli aggiuntivi sull'opera targata Square Enix che hanno ravvivato il già elevato interesse dei giocatori. Tra i vari dettagli emersi dall'intervista al producer Naoki Yoshida, anche perché Final Fantasy 16 non avrà combattimenti a turni, oltre a spiegazioni sui motivi che hanno spinto il team di sviluppo a non adottare un modello open world per il prossimo episodio principale della serie.

In ogni caso la Top 10 dei giochi più desiderati dai lettori di Famitsu vede di fatto un dominio incontrastato di Nintendo Switch. Di seguito ecco la classifica completa e relativi voti ricevuti:

Final Fantasy XVI - 774 voti Splatoon 3 - 708 voti Xenoblade Chronicles 3 - 684 voti Dragon Quest X Offline - 576 voti Bayonetta 3 - 541 voti Zelda Breath of the Wild 2 - 475 voti Live A Live - 472 voti Pokémon Scarlatto e Violetto - 326 voti Ushiro - 223 voti Soul Hackers 2 - 215 voti

Sono ben otto le posizioni occupate da produzioni in arrivo sulla console ibrida della Grande N, tra cui Xenoblade Chronicles 3, Bayonetta 3 e Splatoon 3. Si mantiene infine alto anche l'interesse per Zelda Breath of the Wild 2, atteso anch'esso per il 2023 proprio come Final Fantasy XVI.