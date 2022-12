Final Fantasy 16: un fan ha ricostruito la mappa di Valisthea con gli indizi del trailer

Sappiamo che Final Fantasy XVI sarà il capitolo più violento della serie JRPG, ma rimane invece ignota la mappa e le effettive dimensioni del nuovo mondo fantasy creato da Square-Enix per realizzare uno dei suoi giochi più ambiziosi di sempre.

Sebbene la mappa di Final Fantasy XVI rimanga celata nel mistero e tutta da scoprire in-game, un fan è riuscito a realizzarne una versione plausibile raccogliendo gli indizi disseminati dal publisher all'interno dei trailer, ed anche sul portale ufficiale del gioco. La mappa di Valisthea realizzata dal redditor AndSpaceY si basa in buona parte sul trailer "Vendetta", che ha fornito sia volti che nomi alle cinque grandi nazioni sparse tra i due continenti che visiteremo.

Si parte appunto dai due continenti (Content of Ash e Continent of Storm) e le probabili ubicazioni dei cinque paesi: Grand Duchy of Rosaria, Holy Empire of Sanbreque, Dhalmekian Republic, Iron Kingdom, e Kingdom of Waloed. Il trailer accostava questi luoghi a punti di riferimento come il ghiacciaio Drake's Head nel Sacro Impero di Sanbreque, la Drake's Spine nel Regno di Waloed e probabilmente il Drake's Breath nel Regno di Ferro. Altri screenshot identificano le probabili città di Rosalith, Kanvir, Oriflamme e Stomhr. C'è un grande cratere tra i due continenti che è possibile osservare in uno screenshot ufficiale sul sito web di Final Fantasy 16. Potete dare uno sguardo alla probabile disposizione di questi luoghi nella mappa del gioco tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce.

Per ulteriori informazioni sull'attesissimo JRPG, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Final Fantasy XVI.