Final Fantasy 16, FF Origin, FF 7 Remake, 'grandi novità' all'E3? Gli insider sono incerti

Mentre l'E3 2021 si prepara ad aprire i propri virtuali cancelli, gli appassionati della storica serie di Final Fantasy si domandano se la saga sarà tra i protagonisti dell'appuntamento proposto da Square Enix.

Il colosso giapponese ha alzato il sipario su molti progetti negli ultimi mesi, da Final Fantasy XVI a Final Fantasy VII Remake Intergrade e produzioni spin-off quali Final Fantasy VII The First Soldier. È inoltre noto che il team è al lavoro anche su Final Fantasy VII Remake Parte 2, per ora mai mostrato al pubblico. Chiudono infine il cerchio le sempre più numerose indiscrezioni su di un Final Fantasy oscuro e violento, noto come Final Fantasy Origin, la cui esistenza non è al momento confermata.

Con Final Fantasy VII Remake Intergrade in uscita su PS5 in data 10 giugno, le restanti produzioni troveranno spazio all'E3 2021? Su questo fronte si è di recente espresso l'utente Resetera "Sasliquid", supportato da un'identità verificata sul noto forum. L'insider aveva inizialmente invitato il pubblico a non aspettarsi "grandi novità" alla fiera videoludica. Ora, tuttavia, ha parzialmente ritrattato quanto dichiarato, lasciando intendere che Final Fantasy presenzierà allo show: "Inizialmente ero stato portato a credere che non ci sarebbero state grande novità su Final Fantasy allo Square Enix Presents. Ora credo che vi saranno grandi novità su Final Fantasy, ma non ogni cosa". Insomma, secondo il rumor, la saga dovrebbe fare una apparizione sul palco dell'evento, ma Square Enix potrebbe non voler ancora svelare tutte le sue carte.



Per saperne di più, non resta che attendere l'avvio dell'E3 2021, che vi invitiamo a seguire in compagnia di Everyeye. La Redazione seguirà in live tutti gli appuntamenti della fiera: nel programma ovviamente anche il commento in diretta dello Square Enix Presents su Twitch, atteso per domenica 13 giugno.