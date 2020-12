Final Fantasy 16 e FF14 Online: novità in arrivo nel 2021

Naoki Yoshida di Square Enix è stato intervistato da Famitsu insieme a tante altre figure della gaming industry giapponese per fare il consueto bilancio di fine anno e parlare dei progetti per l'immediato futuro.

Yoshida fa sapere che il 2021 sarà un anno piuttosto ricco per lui dal punto di vista professionale e invita i giocatori a restare in attesa di novità su Final Fantasy 16 e Final Fantasy XIV Online. Il primo arriverà nel corso del prossimo anno mentre per l'MMORPG sono attese nuove espansioni che andranno a prolungare così la vita di questo gioco di ruolo online che ha da poco festreggiato il settimo anniversario.

Non ci saranno novità su Final Fantasy 7 Remake Parte 2, Square Enix ha infatti chiarito come la seconda parte sia effettivamente in sviluppo ma prima di vedere qualcosa di concreto ci vorrà ancora del tempo, facendo intuire come l'uscita possa essere prevista non prima del 2022.

Final Fantasy 16 è invece atteso per un non meglio specificato mese del 2021, in esclusiva su PlayStation 5. Al momento si parla di esclusiva totale ma sono in molti a pensare che il gioco possa arrivare in futuro anche su PC e altre console come Xbox Series X/S.