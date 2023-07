Final Fantasy 16 e FF7 Rebirth usciranno su Xbox Series X?

La notizia è ghiotta: tra Square Enix e Microsoft è scoppiato l'amore e il primo segno tangibile di questo affetto è l'arrivo di Final Fantasy XIV su Xbox Series X/S, una notizia che la community attendeva da anni. Dunque c'è speranza anche per Final Fantasy 16 e Final Fantasy VII Rebirth? Proviamo ad analizzare la situazione.

Final Fantasy 16 su Xbox Series X

E' vero, il CEO di Square Enix si è detto pronto a supportare Xbox con nuovi giochi "ogni volta che sarà possibile", sottolinea,, tra cui ricerche di mercato in primis (il gioco è adatto al target della console? C'è un pubblico di riferimento sulla piattaforma?), eventuali accordi di esclusiva o più banalmente dal budget a disposizione per lo sviluppo.Al momento Final Fantasy XVI è esclusiva assoluta PlayStation 5 , tuttaviama questo non vuol dire che dopo tale data Square Enix sia libera di pubblicare il gioco su altre console.Non conosciamo esattamente il contenuto dell'accordo siglato con Sony ed è dunque probabile che Final Fantasy 16 possa arrivare sì su PC ma magari non sulle piattaforme Xbox per un periodo di tempo successivo alla scadenza dell'esclusiva, un nodo questo che verrà sciolto eventualmente solo nel prossimo futuro.nel caso invece non ci siano limiti legati alla burocrazia, non vediamo perché Final Fantasy XVI non debba approdare su Xbox e Game Pass.

Probabilità che Final Fantasy 16 arrivi su Xbox Series X?7/10

Final Fantasy VII Rebirth

Discordo più complicato quello di Rebirth: il sequel di Final Fantasy 7 Remake è esclusiva PS5 ma sembra improbabile che Square Enix non voglia lanciare il gioco su PC, considerando anche come Final Fantasy VII Remake Intergrade sia effettivamente uscito su computer un anno dopo il lancio del gioco base su PS4.

Final Fantasy VII Rebirth è atteso per l'inizio del 2024 e anche in questo caso non conosciamo i termini degli accordi dell'esclusiva con PlayStation, tuttavia c'è da dire che in questo caso la situazione è più complessa, perché prima di lanciare Rebirth, Square Enix dovrebbe portare su Xbox anche Final Fantasy VII Remake, gioco uscito nel 2020 e che sembra in qualche modo ancora legato a Sony in esclusiva console. Final Fantasy VII rappresenta un tassello fondamentale della legacy di PlayStation e non è escluso che Sony abbia "blindato" l'esclusiva della trilogia per un periodo di tempo piuttosto lungo. Anche in questo caso, chissà che Phil Spencer non possa risolvere la situazione.

Probabilità che Final Fantasy 7 Rebirth esca su Xbox? 5/10

Forspoken e Kingdom Hearts 4 su Xbox Series X

Forspoken è esclusiva console PS5 fino a gennaio 2024 dunque un eventuale approdo su Xbox Series X/S resta da escludere almeno per tutto il prossimo anno. Nel caso di Kingdom Hearts 4 invece le piattaforme di destinazione non sono ancora state annunciate ma considerando che Kingdom Hearts III è stato pubblicato anche su Xbox One, non dovrebbero esserci troppi dubbi legati al lancio su Xbox Series X/S, con Disney che non vuole probabilmente precludersi potenziali fette di mercato.