Final Fantasy 16 e FF7 Remake arriveranno su Xbox? Jez Corden invita alla pazienza

Dopo le rassicurazioni di Jez Corden sul periodo di uscita di State of Decay 3 su Xbox e Game Pass, il giornalista e insider di WindowsCentral condivide delle indiscrezioni sulle versioni Xbox di Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Remake.

Nel corso dell'ultimo podcast di Rand al Thor 19, Corden ha solleticato la curiosità della community verdecrociata discutendo della ritrovata sinergia tra Microsoft e Square Enix e, con essa, delle probabilità e delle possibili tempistiche di lancio delle versioni Xbox degli ultimi capitoli di Final Fantasy.

Il giornalista di WindowsCentral esordisce nel suo discorso precisando di "aver sentito solo cose positive sulla partnership" tra la casa di Redmond e il publisher giapponese, e questo nonostante il suo iniziale pessimismo.

Corden ritiene infatti che l'arrivo di Final Fantasy XIV su Xbox (come pure di Octopath Traveler 2) farà da apripista a ulteriori videogiochi Square Enix su console Xbox: è lo stesso insider a spiegare come, in base alle indiscrezioni ottenute dalle sue 'gole profonde', il publisher giapponese sia seriamente intenzionato a portare Final Fantasy 16 e FF7 Remake su Xbox.

Il giornalista, d'altro canto, invita i fan della serie di Final Fantasy su console verdecrociate a non aspettarsi sorprese o notizie a breve, poiché lo sviluppo delle versioni Xbox Series X|S di FF16 e FF7 Remake "non è ancora iniziato, anche se è solo questione di tempo".