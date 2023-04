Final Fantasy 16, FF7 Remake e Rebirth, Kingdom Hearts 4 usciranno mai su Xbox Series X?

In questi giorni si sta discutendo molto di presunti problemi tra Microsoft e Square Enix, secondo alcune fonti i rapporti tra le due parti sarebbero da tempo compromessi e per questo motivo solamente pochi giochi del publisher giapponese hanno visto la luce su Xbox Series X/S.

D'accordo, Octopath Traveler II è uscito anche su console Xbox, così come Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin e The DioField Chronicle, solamente per citarne alcuni. Tuttavia, sembrano mancare all'appello produzioni di assoluto rilievo come Final Fantasy 16 e Final Fantasy VII Remake e Rebirth. Questi giochi usciranno mai su Xbox Series X/S? Proviamo a fare chiarezza.

Iniziamo con FF16, in base a quello che sappiamo Final Fantasy 16 sarà esclusiva PS5 per tutto il 2023, dal primo gennaio 2024 Square Enix potrà portare il gioco su altre piattaforme, presumibilmente su PC mentre per quanto riguarda Xbox è ancora tutto avvolto nel mistero dal momento che Yoshida non ha nemmeno mai nominato (per ovvi motivi, dal momento che il marketing del gioco è in collaborazione con PlayStation) le piattaforme Microsoft.

Possiamo prendere ad esempio la situazione di Final Fantasy VII Remake, uscito nel 2020 su PS4 e l'anno successivo su PS5 e PC (con la riedizione Final Fantasy 7 Remake Intergrade) mentre non ci sono indizi riguardo un debutto su Xbox Series X/S o Game Pass e lo stesso sembra valere per la parte due, ovvero Final Fantasy VII Rebirth, annunciato come esclusiva console PS5.

Discorso diverso per Kingdom Hearts 4, di cui ancora non si conoscere le piattaforme di destinazione. Il precedente episodio (Kingdom Hearts III) è stato pubblicato anche su Xbox One in contemporanea con le versioni PC e PS4 e ci sono buone probabilità che lo stesso accada per il nuovo episodio della saga. Considerando anche il coinvolgimento di Disney, è probabile che Square Enix possa essere obbligata da accordi contrattuali a lanciare il gioco sul maggior numero possibile di console (e su PC) in contemporanea, ma questa è solamente una nostra ipotesi.

E poi ci sarebbe il caso Forspoken esclusiva console PS5 fino a gennaio 2025. Lo vedremo mai su Xbox Series X/S? Improbabile ma non impossibile.