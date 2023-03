Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Remake: il papà della serie entusiasta dei due giochi

Tra una sessione di gioco a Final Fantasy XIV e l'altra, Hironobu Sakaguchi ha discusso della serie JRPG di Square-Enix nel corso di un'intervista concessa a Full Frontal.moe in occasione del Monaco Anime Game International Conference tenutosi a febbraio.

Nonostante non faccia più parte di Square-Enix da diversi anni, Sakaguchi rimane, in quanto ideatore della serie, molto attento alle diramazioni che la serie JRPG sta intraprendendo negli ultimi anni. Tra le iterazioni più importanti in arrivo sul mercato c'è sicuramente Final Fantasy XVI: Sakaguchi, che già ha apprezzato notevolmente il lavoro svolto da Naoki Yoshida con Final Fantasy XIV, si dice molto fiducioso nei confronti del progetto in arrivo il 6 giugno su PlayStation 5.

"Mi piace giocare a Final Fantasy XIV, è un MMORPG, quindi ha tutti quegli aspetti legati alla community che apprezzo. Ho già incontrato più volte Naoki Yoshida: è davvero un lavoratore serio e impegnato. È eccellente sia come producer, sia come director e apprezzo tantissimo lui e ciò che fa. Ha anche un grandissimo rispetto per i vecchi Final Fantasy, di cui comprende davvero lo spirito. Sì, ho grandi aspettative per Final Fantasy XIV, davvero".

Allo stesso modo, Sakaguchi si è detto felice del progetto di Final Fantasy VII Remake, che sta portando nuova linfa vitale ad uno dei capitoli più apprezzati dell'intera saga ruolistica: "Yoshinori Kitase, che si occupava di montaggio di film da studente, è responsabile del remake. Ha lavorato ai giochi di Final Fantasy sin dal sesto capitolo e la serie è migliorata molto grazie al suo talento. Ora sta facendo un remake con lo stesso spirito di quando ha realizzato l'originale, ma con la tecnologia attuale, è davvero al suo pieno potenziale poiché ti consente di creare giochi con una grafica di qualità cinematografica. Credo nel suo talento per creare il miglior risultato possibile".

