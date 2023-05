Final Fantasy 16, focus sulla storia: 'non sarà come Final Fantasy 15'

Come evidenziato dalla nostra recente prova di Final Fantasy XVI, il nuovo capitolo della serie Square Enix si appresta a portare in scena un'epica davvero ambiziosa.

Una circostanza che ha spinto il team di sviluppo a implementare in-game una feature volta proprio a facilitare i giocatori nel seguire la narrazione. Nel presentare l'Active Time Lore di Final Fantasy XVI, Noaki Yoshida ha inoltre voluto garantire che il titolo offrirà un'esperienza narrativa completa e soddisfacente.



Una precisazione che affonda le proprie radici nel malcontento espresso dalla community in occasione del lancio di Final Fantasy XV, che affidava alcuni passaggi chiave della trama principale a una serie di DLC pubblicati post-lancio. Consapevole di tale circostanza, Naoki Yoshida ha spiegato: "Anche se siamo passati al genere action, [...] Final Fantasy ha il suo fulcro nella storia. Abbiamo dunque speso la maggioranza delle nostre energie sull'elemento narrativo, ancor più che su quello action. Se si guarda ai capitoli precedenti, Final Fantasy XV in particolare aveva una storia, ma non era completa. Hanno provato a completarla successivamente [...]".

Le considerazioni condivise da Naoki Yoshida suggeriscono un importante cambio di rotta rispetto all'esperienza proposta da Final Fantasy XV: per saperne di più non resta che attendere il prossimo 22 giugno 2023.