Final Fantasy 16: dal Free Update 1.30 al DLC Rising Tide, le novità dal PAX East 2024

Il panel su Final Fantasy 16 Rising Tide tenutosi durante il PAX East 2024 ha offerto a Square Enix la vetrina mediatica ideale per l'annuncio della data di lancio di questa attesa espansione, come pure per il reveal di un Update gratuito che porterà in dote tante sorprese.

Il piatto forte dello showcase approntato dal publisher e sviluppatore giapponese è certamente rappresentato dal focus su Rising Tide, con numerosi dettagli sull'espansione accompagnati da un suggestivo trailer che fissa l'uscita del DLC di Final Fantasy 16 al prossimo 18 aprile.

Il canovaccio narrativo steso dagli sviluppatori di FF16 per dare forma a Rising Tide prende spunto da una lettera ricevuta da Clive che lo esorta a recarsi nella regione costiera di Mysidia per salvare il Leviatano dalle forze che minacciano la sopravvivenza stessa del leggendario Eikon dell'Acqua. Una volta giunti sul posto, Clive e i suoi amici dovranno stringere un'alleanza con Shula e cimentarsi in una serie tutta nuova di sfide e attività, tanto nella regione di Mysidia quanto nelle aree che hanno fatto da sfondo agli eventi della campagna principale.

La partecipazione di Square Enix al PAX East 2024 di Boston ha poi dato modo all'azienda giapponese di presentare il Free Update 1.30 di Final Fantasy 16, un ricco aggiornamento gratuito che comprenderà tutta una serie di migliorie, ottimizzazioni e, soprattutto, aggiunte studiate per espandere e stratificare ulteriormente il gameplay.

Il Free Update 1.30 introdurrà ad esempio una funzione che consentirà ai giocatori di annullare una missione e ritornare al 'punto di partenza', oltre ad aggiungere delle icone per le missioni più importanti dei personaggi e la funzione Set di Abilità che darà modo agli utenti di salvare fino a cinque set personalizzati di talenti e abilità unici. Verranno poi modificate numerose abilità e altrettanti accessori per facilitarne l'utilizzo e introdotto un sistema per customizzare i controlli, oltre a tanti altri interventi sulla 'qualità di vita' e aggiunte alla modalità Foto, alla colonna sonora e al comparto audio in generale.

In attesa di conoscere la data di lancio del Free Update 1.30, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Final Fantasy 16.

