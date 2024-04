Final Fantasy 16, fuoco e ghiaccio in un cosplay di Joshua e Jill

Messa da parte in favore del meraviglioso Final Fantasy 7 Rebirth, la sedicesima fantasia finale di Square Enix sta per tornare. La community di appassionati farà presto ritorno sulle terre di Valisthea, dove ad attenderli ci sarà una nuova storia sui Cristalli Madre, etere che alimenta la magia utilizzata dalla popolazione nella quotidianità.

Al PAX East 2024 sono arrivate grandi novità su Final Fantasy 16. Innanzitutto, Final Fantasy 16 si aggiorna con il free update 1.30, una patch completamente gratuito che comprenderà migliorie, ottimizzazioni e aggiunte che stratificheranno il gameplay. Vi abbiamo parlato nel dettaglio di questo aggiornamento, ma sapete che è in arrivo anche un DLC?

Final Fantasy 16 The Rising Tied è un'espansione che andrà ad ampliare la narrazione del titolo portando Clive a esplorare la regione costiere di Mysidia. Lì, il nostro eroe dovrà salvare il Leviatano, il leggendario Eikon dell'acqua.

A proposito di Eikon, i due dominanti di Shiva e della Fenice si riuniscono in una bellissima interpretazione tra fuoco e ghiaccio condivisa dai cosplayer Juliet Lockhart e Juunova. In questo cosplay di Joshua Rosfield e Jill Warrick da Final Fantasy 16 i due amici sono seduti, poggiati sulle spalle l'uno dell'altro. In un secondo, poetico scatto, i due artisti sono in piedi, rivolti di spalle alla fotocamera.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.